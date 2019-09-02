Telepolis: цель американского авиаудара по Идлибу — показать, «кто в доме хозяин»

Американцы нанесли авиаудар по зоне безопасности в Сирии, нарушив тем самым действующее перемирие, сообщает Telepolis. И их цель заключалась не в том, чтобы уничтожить экстремистов, а показать, «кто в доме хозяин». США не собираются «уступать поле боя» России и Сирии и демонстрируют, что готовы к военному вмешательству, если их интересы не будут учитываться, объясняет немецкое издание.
В Сирии сложилась очень сложная ситуация, пишет Telepolis. Между Анкарой и Москвой назревает конфликт, после того как сирийские войска атаковали турецкие конвой и военную базу. К тому же российско-сирийское наступление толкает беженцев к границе Турции. Дамаск и Кремль недовольны тем, что Турция так и не отделила исламистов от «умеренных повстанцев».
Анкара также поссорилась с США из-за покупки российских систем ПВО С-400, а также создания так называемой «зоны безопасности» на севере Сирии, который находится под контролем американских союзников курдов.
И в этом сложной ситуации Пентагон наносит авиаудар по предполагаемой базе террористов на севере Идлиба. Цель атаки заключалась в том, чтобы уничтожить исламистов, убивающих «американцев, союзников США и невинных гражданских». Она позволила ограничить возможности террористов для дестабилизации региона и проведения агрессивных действий в будущем, заявили в Центральном командовании Вооружённых сил США.
Не исключено, что таким образом американцы хотели показать, что собираются «уступать поле боя» России и Сирии. Их цель — не убить экстремистов, а показать, «кто в доме хозяин». При этом США нанесли удар по зоне безопасности, согласованной между Москвой и Анкарой, а также нарушили действующее перемирие, отмечает издание. В российском Минобороны сообщили, что в результате авианалёта погибли десятки людей и были разрушены две деревни.
Трудно сказать, чего конкретно хотели добиться американцы. Возможно, они хотели нанести удар по российско-турецкому сотрудничеству или хотели показать, что США не защищают джихадистов. Не исключено, что таким образом они продемонстрировали, что готовы к военному вмешательству, если их интересы не будут учитываться. Произошедшее можно даже расценивать как «предложение диалога» Москве и Анкаре, предполагает издание.
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