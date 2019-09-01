Die Zeit: несмотря на перемирие, США нанесли удар по зоне безопасности в Сирии

Несмотря на действующее с пятницы перемирие американские самолёты нанесли ракетные удары по зоне безопасности в Идлибе, сообщает Die Zeit. Целью стали террористы, причастные к убийству американцев, союзников США и гражданских, сообщили на сайте Центрального командования ВС США. В результате погибли 40 предполагаемых исламистов, пишет немецкое издание.

Через несколько часов после вступления в силу нового перемирия в осаждённой сирийской провинции Идлиб прогремели взрывы американских ракет, в результате которых погибли 40 предполагаемых исламистов, сообщает Die Zeit. Повстанцы и наблюдатели подтверждают эту информацию. Удар был нанесён по месту встречи исламистов в северной части Идлиба. По имеющимся данным, в результате атаки погибло два высокопоставленных командира, связанных с «Аль-Каидой»*.

Сначала было неизвестно, кто нанёс удар, продолжает издание. Однако через час Центральное командование Вооружённых сил США взяло на себя ответственность за атаку, разместив соответствующее сообщение на своём сайте. Целью, как утверждает ведомство, были лидеры группировки, убивавшей американцев, союзников США и гражданских.

При этом неизвестно, использовали ли американцы ракеты наземного базирования или совершили авиаудар, продолжает издание. Сирийские повстанцы утверждают, что ракеты были выпущены с боевых самолётов. Взрывы были хорошо слышны во всём регионе.

В пятницу сирийское правительство объявило одностороннее перемирие в провинции Идлиб, находящейся под контролем повстанцев. Ранее Россия, которая поддерживает Дамаск, и Турция, союзник повстанцев, договорились о создании так называемой зоны безопасности в регионе, напоминает издание.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.