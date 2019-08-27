CNN: Сирия станет ключевой темой на встрече Путина с Эрдоганом

Сегодня в Москве российский президент принимает своего турецкого коллегу, передаёт CNN. По мнению телеканала, основным вопросом на встрече двух лидеров станет ситуация в Сирии, особенно на фоне наступления правительственных войск на «последний повстанческий бастион» в Идлибе.

Российская армия также была ключевым игроком в сирийской гражданской войне. Этот конфликт, скорее всего, станет главным в повестке дня на встрече, которую президент Путин проведёт в ближайшие часы со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера встречаются в то самое время, как войска сирийского правительства продвигаются по провинции Идлиб. Турция оказывает поддержку ряду повстанческих группировок в регионе.

С нами на прямой связи из турецкого Стамбула корреспондент CNN Гуль Тюйсуз, которая сообщит нам подробности.

Гуль, рада вас видеть. Лидеры Турции и России собираются провести встречу в России. Куда всё это идёт? И как это, скорее всего, повлияет на Сирию?

ГУЛЬ ТЮЙСУЗ, корреспондент CNN: Розмари, самое серьёзное влияние будут оказано на мирных жителей Идлиба, которых приблизительно 3 миллиона человек. На деле именно они ощутили на себе основную тяжесть разворачивающихся событий. И вот в чём дело: сирийские правительственные силы продвигались с юга этого региона к северу. Они захватили стратегически важные города и деревни. Всё это породило очередной поток вынужденных переселенцев и беженцев, двигающихся по направлению к турецкой границе.

И сейчас мы наблюдаем, как перемирие и зона безопасности, которые действовали в течение некоторого времени в целях защиты мирного населения, теперь медленно разваливаются. Теперь Турция и Россия собираются вместе, чтобы попытаться выяснить, что можно сделать. И, разумеется, для Турции существует один действительно важный аспект.

Дело в том, что здесь у неё есть наблюдательный пункт, который был создан в рамках предыдущего соглашения, заключённого Россией, Турцией и Ираном. В этой зоне, в которую только что вошли сирийские правительственные войска, находится небольшое количество турецких солдат. И эти солдаты фактически оказались в окружении.

Так что это будет один из вопросов, который Эрдоган поднимет на этой встрече. Он попытается выяснить, что происходит с этим наблюдательным пунктом.

В прошлом два лидера уже встречались, заключали соглашения о прекращении огня, одно из них недавно провалилось. Но им удавалось прекратить боестолкновения и попытаться дать мирному населению какое-то подобие нормальной жизни в этом последнем повстанческом бастионе. Но удастся ли это вновь?

Этот внезапный визит состоится из-за ужесточения боевых действий в Идлибе. Смогут ли они встретиться и сделать что-либо, чтобы предотвратить новое наступление на этих сирийских мирных жителей? В настоящий момент мы не знаем. Но нам известно об этом мирном населении.

Ранее мы побывали в сирийском Идлибе и спрашивали местных жителей: «Что вы будете делать в случае наступления сирийских войск?» И все они отвечали: «Мы не сможем и не будем жить при режиме Асада. Поэтому мы протиснемся и перебежим через границу с Турцией». Это то, что сегодня Эрдоган, несомненно, рассчитывает не допустить.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 августа 2019 года.