Times: Эрдоган планирует напасть на союзников США

Ради своей безопасности Анкара собирается отбросить курдские вооружённые группировки подальше от южной границы, несмотря на поддержку, которую им оказывают Соединённые Штаты, сообщает The Times. Не желая провоцировать вооружённый конфликт с Вашингтоном, Турция откладывает атаку и пытается договориться о протяжённости «безопасной зоны», которую сможет контролировать.

Турция хочет отбросить курдских ополченцев подальше от своей южной границы с Сирией, даже если их поддерживает Вашингтон, пишет The Times. Раньше Соединённые Штаты финансировали и вооружали в том числе Свободную сирийскую армию (FSA), однако теперь помогают только Демократическим силам Сирии (SDF), которые сыграли ключевую роль в победе над ИГИЛ* в этом году. Турция же считает SDF курдскими террористами и поддерживает FSA. По мнению Анкары, Демократические силы Турции является всего лишь одним из обличий Рабочей партии Курдистана (PKK) — вооружённого формирования курдов в Турции и Ираке, имеющего Марксистско-ленинские корни. Эта партия десятилетиями угрожает Турции и признана США и ЕС терриристической организацией.

Как рассказывает издание, в прошлое воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведёт военную операцию на севере Сирии, чтобы откинуть Демократические силы Сирии от южных границ Турции, а дружественные войска Свободной сирийской армии будут контролировать освобождённую территорию. Возникает единственная серьёзная проблема: в этой зоне находятся американские военные базы, поэтому такие действия настроят двух союзников НАТО друг против друга. Бурные дипломатические обсуждения задержали планируемую Анкарой атаку, но ненадолго. Так, Омер Озкызылджик из SETA, проправительственного аналитического центра, считает, что турецкая операция — «это неизбежность при сохранении текущего статуса кво», а Вашингтон «может не захотеть выполнять свои обещания по его изменению».

Британская газета отмечает со ссылкой на дипломатов, что Эрдоган видит в присутствии SDF у турецкой границы «угрозу безопасности, которую нужно уничтожить». Только желание избежать войны с США удерживают его от нападения. Кроме того, так и не были решены принципиальные разногласия двух стран, в часности, покупка Анкарой современной российской системы ПВО вопреки запретам Америки.

Желая продолжить диалог, Вашингтон вроде бы соглашается на маленькую «безопасную зону» в несколько км глубиной на территории Демократических сил Турции, которая позволит финансируемым Анкарой войскам патрулировать выбранные территории. Однако Турция неоднократно заявляла, что хочет более широкую зону, которая включает города, где осталось много солдат SDF, а анти-турецкие настроения сильны.

Пока же Вашингтон и Анкара ведут переговоры, ополченцы рвутся в бой. Свободная сирийская армия и Демократические силы Сирии обвиняют друг другу в зверствах и затесавшихся в их ряды сторонников ИГ и радикальных исламистов. Однако обе стороны, как подчёркивает The Times, уверены, что защищают свой дом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.