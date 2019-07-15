JP: закрыв сделку с С-400, Турция готовится к наступлению в Сирии — к недовольству США

Турция развернула крупную войсковую группировку на границе с Восточной Сирией, где сейчас находится американский контингент, и готовится перейти в наступление, пишет The Jerusalem Post. Как отмечает издание, там же находятся курдские силы, которые взаимодействуют с Вашингтоном, но в Анкаре их считают «террористами» — что ставит США перед нелёгким выбором.

Турция развернула крупную войсковую группировку на границе с Сирией накануне возможного нового наступления в восточной части страны, где сейчас находится американский контингент. Об этом также стало известно и разведке США, пишет The Jerusalem Post.

По словам журналиста CNN Райана Брауна, в последние дни турецкие бронетанковые подразделения могли «планировать трансграничные боевые операции». США уже заявили о том, что любые шаги подобного рода неприемлемы.

Анкара наращивает свои силы параллельно с демонстрацией первых компонентов российских ракетных комплексов С-400. При этом США, по выражению Брауна, «пристально следят за сирийско-турецкой границей из-за растущей обеспокоенности». Наступление может начаться в ближайшие дни.

Турецкая газета Daily Sabah, которая обычно выражает позицию правительства, сообщила, что развёртывание «большого» турецкого контингента говорит о возможности широкого наступления к востоку от Евфрата. Именно там находятся американские войска, которые взаимодействуют с Сирийскими демократическими силами (СДС). Турция же обвиняет СДС в связях с Рабочей партией Курдистана, называя эту группу левого толка «террористами».

Пентагон заявил, что «односторонняя военная операция» в Восточной Сирии неприемлема. Тем не менее, в ведомстве добавили, что Вашингтону и Анкаре по-прежнему необходимо проводить консультации и координировать действия.

Ранее США осудили Турцию за то, что она закупила российские комплексы С-400. Кроме того, по этой же причине Вашингтон пригрозил исключить Турцию из программы по развитию истребителей F-35.

Вместе с тем США хочет, чтобы Великобритания и Франция развернули в Восточной Сирии воинский контингент и обсудили вопрос создания «безопасной зоны» на границе с Турцией. Анкара же требует, чтобы курдские Отряды народной самообороны, которые входят в состав СДС, были выдворены из этого региона.

«Теперь США находятся на перепутье, а Турция стремится оказать на Вашингтон давление, чтобы тот поспешил. Развёртывание сил — это один из элементов этого давления», — отмечает издание.