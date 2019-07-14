Немецкий политолог: после покупки С-400 нельзя исключать выхода Турции из НАТО

Конфликт вокруг российских комплексов С-400, купленных Анкарой, может обостриться, и сейчас уже нельзя полностью исключать вероятности, что Турция выйдет из НАТО, пишет в журнале Focus Online профессор политологии Томас Егер. В любом случае, поставки систем ПРО Анкаре он считает огромной победой Путина: даже если Турция останется в НАТО, доверия между членами альянса уже не будет.

Конфликт по поводу систем ПРО, которые Анкара приобретает у России, грозит усугубиться, считает профессор международной политики Кёльнского университета Томас Егер. Выйдет ли в результате Турция из НАТО? Ответить на этот вопрос эксперт попытался в своей статье, опубликованной немецким журналом Focus Online.

По его замечанию, из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе турецкое правительство на протяжении ряда лет стремилось к покупке систем ПРО. В какой-то момент Турция была близка к тому, чтобы приобрести у своего партнёра по НАТО — США — системы «Патриот». Однако договор так и не был заключён, потому что для Анкары вооружение оказалось слишком дорогим, а Вашингтон хотел избежать утечки технологий, поясняет немецкий политолог.

В 2017 году турецкое правительство решило купить российские комплексы С-400. Опасения НАТО были отклонены при помощи аргумента о том, что С-400 не будут интегрированы в общую систему противоракетной обороны альянса. Речь шла исключительно о национальной обороне.

Тем не менее, первые последствия не заставили себя ждать. США сразу же остановили сотрудничество с Турцией по модернизации боевых самолётов F-35 и отказались поставлять их Анкаре. Это, в первую очередь, вызывает экономический ущерб, но политическое и военное воздействие этого шага намного более существенно, уверен автор статьи. Страны НАТО опасаются, что через установленные в Турции системы ПРО Россия сможет получить данные о новой модели F-35 и, таким образом, улучшить свои системы защиты от самолётов альянса.

Кроме того, сделка с Россией теперь заметно ухудшит и без того давно натянутые отношения между США и Турцией, продолжает Томас Егер. Президент Трамп по закону вынужден ввести санкции в отношении Анкары, потому что она купила товары оборонной промышленности у России. Санкции можно отложить, но не предотвратить, подчёркивает профессор Кёльнского университета. Дональд Трамп предпочитает выставлять своего предшественника глупцом, однако действует точно так же: Обама совершил ошибку, не продав Турции американские системы «Патриот». А к тому времени, как Трамп занял пост главы Белого дома, переговоры с Россией зашли уже слишком далеко, чтобы что-то можно было изменить.

В свою очередь президент Эрдоган крайне скептически относится к США после неудачной попытки переворота в Турции и с большим неудовольствием воспринимает нежелание Вашингтона выдать ему его личного врага проповедника Гюлена. Напротив, в лице президента России Владимира Путина лидер Турции видит эффективную опору на случай, если он попадёт под давление внутри страны. Помощь притесняемым президентам в последнее время стала визитной карточкой российской внешней политики, подчёркивает автор статьи.

По мнению Томаса Егера, «если Турция решит покинуть альянс, для НАТО это будет горькой геостратегической потерей». Полностью исключать такого варианта нельзя, а его вероятность будет зависеть от того, насколько обострится конфликт вокруг систем С-400, насколько велико будет давление со стороны Вашингтона и Москвы и в ком президент Эрдоган в большей степени увидит гарантию своего политического выживания.

Уже сама по себе поставка первых частей систем ПРО и их установка российскими специалистами в Турции — это «огромная победа для Владимира Путина». Его репутация на международном уровне снова набирает вес, доступ к секретным военным данным является большим преимуществом для российских спецслужб, а связь Турции и России — настоящая сенсация в мировой политике, перечисляет немецкий политолог.

Впрочем, для Турции ситуация в итоге будет выглядеть более угрожающей. За отказ от тесных связей с США и их формирование с Россией Анкаре придётся заплатить высокую экономическую и политическую цену, убеждён профессор Кёльнского университета. Эта цена может оказаться настолько высока, что Эрдогану в самом деле потребуется помощь Путина, чтобы сохранить свою власть.

Однако такое развитие событий нанесёт ущерб и НАТО, отмечает политолог. Если Турция не покинет альянс по собственному желанию, среди союзников будет процветать недоверие друг к другу. Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если альянс сохранится в его нынешнем составе.

Такое положение дел затрагивает жизненные интересы стран ЕС, в то время как Европа не имеет никакого влияния на развитие ситуации, с сожалением констатирует немецкий политолог на страницах журнала Focus Online.