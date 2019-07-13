Die Welt: покупка С-400 может стать для Турции «точкой невозврата»

Одна из вероятных причин приобретения Турцией российских ЗРК С-400 заключается в том, что Эрдоган рассматривает именно Россию в качестве переговорного партнёра по Ближнему Востоку, ввиду того, что влияние Москвы в регионе заметно выше, чем американское, пишет Die Welt. Отмечается, что С-400 могут стать для Анкары «точкой невозврата», пройдя которую Турция окончательно покинет ряды своих западных союзников.

В минувшую пятницу первая партия российских ЗРК С-400 прибыла в Анкару, сообщает Die Welt. Сделка состоялась, несмотря на то что Турция подвергалась жёсткой критике со стороны НАТО и США.

Сложно сказать, почему Реджеп Эрдоган любой ценой хотел приобрести российские системы, пишет издание. Безусловно, Турции нужны современные ПВО: до сей поры безопасность её воздушного пространства обеспечивали союзники по НАТО, использовавшие американские системы Patriot. Анкара могла бы закупить их сама, однако Patriot дороже, чем С-400. Кроме того, американская сторона запрещает трансфер технологий.

Пока неясно, для какой именно цели Турции нужны российские ЗРК. Их размещение на западном или южном побережье могло бы ещё больше усилить турецкое военное превосходство над Грецией, однако о таких планах пока ничего не известно. Как отмечает Die Welt, С-400 могут подчеркнуть региональные претензии Анкары: имея на вооружении российские системы, Турция сможет повысить давление на Кипр и подтолкнуть его к отказу от единоличной разведки газа в Средиземном море.

Что ещё может быть причиной покупки С-400? Анализируя потенциальные угрозы для Турции, издание пишет, что у курдов нет своих ВВС, зато новые ЗРК помогут сдержать сирийскую авиацию, в случае если Дамаск попробует захватить контролируемые Анкарой территории на севере Сирии.

Впрочем, в Турции озвучивали ещё одну, необычную версию: ПВО нужны Эрдогану для защиты от США. Говорится, что новые С-400 будет размещены недалеко от Анкары и будут защищать небо над турецкой столицей. Издание напоминает, что во время неудачной попытки переворота в 2016 году здание парламента Анкары было атаковано с воздуха. Не опасается ли Эрдоган, что американцы, в случае поставки своих систем Patriot, смогут отключить их, когда турецкому лидеру понадобится предотвратить ещё один переворот?

Согласно ещё одной версии, причина заключается в противоположности интересов Анкары и Вашингтона на Ближнем Востоке: конфликт интересов есть и с Россией, однако влияние Москвы в регионе теперь заметно выше американского — поэтому в качестве партнёра для переговоров Эрдоган рассматривает именно её.

Разумеется, турецкий президент рискует, покупая С-400, отмечает Die Welt: теперь Турции грозят санкции США, НАТО и ЕС. Учитывая, что турецкая экономика и так находится в кризисе, штрафные меры могут стать для страны серьёзным ударом. Кроме того, теперь Турция не сможет приобрести американские истребители F-35, в разработку которых инвестировала около $1 млрд.

«Мы не позволим Турции одновременно иметь на вооружении С-400 и F-35», — приводит издание слова официального представителя Пентагона. США опасаются того, что с помощью поставленных Турции ЗРК, Россия сможет получить информацию о технологиях F-35.

Важно то, что покупка С-400 является необратимой, подчёркивает Die Welt: возможно, она станет той самой «точкой невозврата», после которой Турция де-факто распрощается со своими западными союзниками.