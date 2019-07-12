CNN о первой поставке С-400 в Турцию: Россия стоит в стороне и наблюдает, как в НАТО вбивается клин

Несмотря на увещевания США и НАТО, Турция получила первую партию в рамках поставки российских ЗРК С-400, передаёт CNN. Сближение с Москвой заставляет союзников Анкары усомниться в приверженности Турции альянсу, ну а Россия пока держится на расстоянии и наблюдает, как вбивается клин в важнейший западный институт — НАТО, комментирует корреспондент Мэтью Чанс.

Только что нам поступила информация, что в Турцию прибыла первая партия в рамках поставки зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых, как вы уже догадались, у России. С нами на связь в прямом эфире из Москвы выходит корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Мэтью, вообще это довольно неожиданное развитие событий, ведь США и НАТО сказали Турции, чтобы она отказалась от реализации этой сделки. Но турки всё равно пошли на осуществление договорённости.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, так и есть. Ради справедливости стоит признать, что Анкара всё время подчёркивала, что она собирается завершить сделку, что эта сделка носит исключительно коммерческий характер и была заключена, чтобы обеспечить защиту национальных интересов Турции. С-400 — одна из самых продвинутых зенитно-ракетных систем в мире, и турки настаивают, что им нужна именно такая.



Конечно, в США многие испытывают опасения по поводу возможных последствий, поскольку Турция, важный союзник Америки в НАТО, в ходе развёртывания новых комплексов могла бы передать русским какую-нибудь секретную информацию о самых передовых вооружениях, которые уже США планировали продавать туркам. Это практические опасения.

Но эта сделка вызывает куда более масштабные вопросы, касающиеся дипломатического пути Турции, того факта, что она всё сильнее сближается с авторитарными режимами, такими как Россия, как режим Владимира Путина, и ставит под сомнение свою приверженность важнейшему западному альянсу. Есть опасение, что этот инцидент может спровоцировать дипломатическую перепалку, возможно, торговую перепалку между Вашингтоном и турками, и это может лишь усугубить раскол в этом главном западном альянсе.

Тем временем здесь, в России, Кремль держится в стороне и наблюдает за тем, как разворачиваются события. Российская сторона утверждает, что это просто коммерческая сделка, что она исполняет свои обязательства согласно контракту. Но на самом деле она стоит поодаль и смотрит, как вбивается клин в такой значимый западный институт, как союз НАТО. А мы помним, что это одна из главных целей внешней политики России. Борис?

Да, Мэтью. Посмотрим, что скажет президент Трамп. Будем почаще обновлять Twitter сегодня утром. Спасибо большое.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 июля 2019 года.