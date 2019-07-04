CNBC: пока за С-400 выстраиваются в очередь, Россия принимает на вооружение С-500

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Focus: Путин «играет» на устрашение Focus Online
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News Zealand Herald: украинцев признали самыми сексуальными — что бы это ни значило New Zealand Herald
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Вилена заявил, что Промес помог ему принять решение о переезде в РПЛ
Новичок «Краснодара» Тонни де Вильена рассказал, что бывший игрок «Спартака» Квинси Промес хорошо отозвался о силе Российской премьер-лиги (РПЛ) и помог ему решиться на переход в новый клуб.
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Москва и Анкара подписали программу сотрудничества до 2021 года
Мэр Москвы Сергей Собянин и его коллега из Анкары Мансур Яваш подписали программу сотрудничества на 2019—2021 годы.
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Полиция задержала четырёх человек по делу о беспорядках в Тбилиси
В Грузии полицейские задержали четырёх человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси 20—21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
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Понсе поделился впечатлениями от Кубка Париматч Премьер
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе оценил уровень организации турнира и качество спаррингов на предсезонном турнире в Австрии.
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Кончаловский оценил решение Путина подарить Папе Римскому фильм «Грех»
Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что приятно удивлён решением российского лидера Владимира Путина преподнести Папе Римскому Франциску в качестве подарка фильм «Грех», повествующий об одном из периодов жизни художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.
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Собянин оценил ситуацию со здравоохранением в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью RT в рамках Московского урбанистического форума прокомментировал ситуацию со здравоохранением в Москве.
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Москва и метрополия «Большого Парижа» договорились о сотрудничестве
Мэр столицы Сергей Собянин подписал программу сотрудничества на 2019—2021 годы с президентом метрополии «Большого Парижа» Патриком Олье. Церемония прошла в рамках Московского урбанистического форума.
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Новичок «Спартака» Понсе заявил о желании выучить русский язык
Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что планирует выучить русский язык, чтобы общаться без переводчика.
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Россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в январе — мае
Россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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АвтоВАЗ возобновит производство с 5 июля
АвтоВАЗ в пятницу, 5 июля, возобновит производство автомобилей. Об этом сообщается в соответствующем заявлении компании.
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Дюков заявил, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Казань имеет большой опыт проведения международных соревнований и считает, что столица Татарстана может достойно провести матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.
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Иран предупредил о возможной эскалации в связи с задержанием танкера
Задержание иранского нефтяного танкера кораблями ВМС Великобритании в Гибралтарском проливе может привести к эскалации в зоне Персидского залива.
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Единый номер «112» планируют внедрить в Оренбургской области в 2021 году
Систему вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Оренбургской области планируют внедрить в 2021 году, сообщает RIA56.
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Более 850 пар поженились на новых площадках для регистрации брака в Москве за два месяца
Более 850 пар поженились на новых площадках для регистрации брака в столице за два месяца, сообщает сайт «Москва 24».
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Форум «Территория смыслов» откроется 5 июля в Подмосковье
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» будет проходить в подмосковном Солнечногорске с 5 июля до 20 августа, сообщает «Ридус».
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Петербург обсудил возможности расширения сотрудничества с Сеулом
В Смольном состоялась встреча представителей комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с вице-мэром Сеула по политическим вопросам Кимом Вон Ли, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Кировской области
Спасатели предупредили о возможных пожарах в лесах Кировской области. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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Акция «Московский пленэр» пройдёт 27 июля
Городская акция «Московский пленэр» пройдёт 27 июля. Запланировано 78 бесплатных занятий, сообщает сайт «Москва 24».
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Пловец Никитин завоевал бронзовую медаль Универсиады
На Всемирной летней Универсиаде-2019 в Неаполе пловец Антон Никитин принёс третью медаль в копилку сборной России.
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В Пермский край направят 33,4 млн рублей на развитие паллиативной помощи
Пермскому краю выделят 33,4 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу губернатора. Средства направят из резервного фонда правительства России.
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В Курганской области завели дело по факту незаконного завышения тарифа на коммунальную услугу
В Курганской области завели уголовное дело в отношении директора ООО «Петухово Водоканал», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
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Путин посоветовал Гуаидо «вернуться на нашу грешную землю»
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с главой правительства Италии Джузеппе Конте прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле.
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Дело об убийстве ребёнка в приёмной семье в Татарстане передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении Романа и Эллы Григорьевых из Алексеевского района в Татарстане. Они обвиняются в причинении физических и психических страданий приёмным детям, умышленном причинении вреда здоровью девятилетней девочки и её убийстве. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Московские электробусы перевезли более 6 млн пассажиров с сентября 2018 года
Московские электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров с сентября 2018 года. Об этом сообщает «Москва 24».
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Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019
На Всемирной летней Универсиале-2019 в Неаполе российские дзюдоистки Анна Гущина и Мадина Таймазова завоевали бронзовую и серебряную медали.
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В Средиземном море затонуло судно с мигрантами из Ливии
В Средиземном море затонуло судно, перевозившее 86 мигрантов из Ливии, 82 человека пропали без вести.
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«Краснодар» стал победителем Кубка Париматч Премьер
Благодаря трём победам в трёх матчах «Краснодар» сумел победить на товарищеском Кубке Париматч Премьер, который проходил в Австрии.
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Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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«Краснодар» обыграл «Спартак» на Кубке Париматч Премьер
«Краснодар» сумел добыть третью победу на товарищеском Кубке Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Калифорнии
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Ананидзе считает, что новым капитаном «Спартака» должен стать Джикия
Футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что на выборах нового капитана команды проголосует за защитника Георгия Джикию.
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В ЕС призвали избежать фиаско в ситуации с иранской ядерной сделкой
Ядерное соглашение с Ираном не должно «потерпеть фиаско», заявил в интервью RNE исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.
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Футболист Полоз перешёл в «Сочи»
Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» объявил о переходе в клуб нападающего Дмитрия Полоза.
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ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
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Кербер проиграла Дэвис, не сумев защитить титул победительницы Уимблдона
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер проиграла представительнице США Лорен Дэвис в матче второго круга Уимблдона.
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Эксперт прокомментировал визит Путина в Италию
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT визит президента России Владимира Путина в Италию.
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СМИ: Марсело запросил трансфер из «Реала»
Бразильский защитник Марсело попросил руководство мадридского «Реала» продать его в другой клуб.
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Эксперт прокомментировал планы по созданию новой культурной зоны в Петербурге
Член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Манов в беседе с Newinform прокомментировал планы по созданию в городе новой культурной зоны.
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Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия».
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Эксперт оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек.
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Ягудин рассказал о перспективах развития зимних видов спорта в Крыму
Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин рассказал о перспективах развития зимних видов спорта в Крыму.
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Посольство России оценило ход расследования инцидента в Солсбери
Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.
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Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жильё
Семья Голубевых из подмосковных Люберец, воспитывающая 14 детей, получила сертификат на новое жильё, сообщает телеканал «360».
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Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане с 18:00 4 июля до 19:00 5 июля, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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Теннисистка Флинк уступила Гёргес и вылетела с Уимблдона
Во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона россиянка Варвара Флинк уступила немке Юлии Гёргес и вылетела из турнира.
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В московских парках пройдут мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности
В 18 столичных парках пройдут мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает «Вечерняя Москва».
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Смертин оценил перспективы Лэмпарда во главе «Челси»
Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин считает, что новому тренеру команды Фрэнку Лэмпарду удастся добиться успеха во главе команды, несмотря на тренерскую молодость.
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Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что встреча президентов Турции, Ирана и России, которая может состояться в августе в Анкаре, в настоящее время готовится.
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Британский министр заявил об угрозе «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» может угрожать энергобезопасности Европы и интересам Украины, заявил министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор.
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В Анкаре рассказали, когда может состояться саммит России, Турции и Ирана по САР
Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в САР может состояться в середине августа.