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Hürriyet Daily News: в Турции С-400 ждут уже в июле

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поставки российских систем ПВО С-400 в его страну начнутся уже с июля этого года. В то же время Турция подчёркивает, что российские ракетные комплексы, которые она начнёт размещать на своей территории в рамках реализации заключённого два года назад соглашения с Москвой, не будут представлять угрозы для НАТО, пишет Hürriyet Daily News.
Hürriyet Daily News: в Турции С-400 ждут уже в июле
Reuters

Турция ждёт первых поставок С-400 из России уже в июле этого года. Как сообщает Hürriyet Daily News, об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая перед членами правящей партии, Эрдоган выразил надежду, что российские комплексы ПВО прибудут в Турцию в рамках заключённой ранее сделки с Москвой уже в следующем месяце.   

Президент также отметил, что вопрос о закупке у России С-400 напрямую касается суверенных прав Турции, говорится в статье. «Мы от этого не отступим», — подчеркнул Эрдоган.

После длительных попыток приобрести системы противовоздушной обороны в США, которые завершились безрезультатно, Анкара приняла в 2017 году решение закупить российские С-400, напоминает Hürriyet Daily News. Отношения между США и Турцией из-за этой сделки заметно обострились: Вашингтон пригрозил, что это может поставить под угрозу участие Анкары в программе, касающейся истребителей F-35, и повлечь дополнительные санкции.   

Представители американской администрации также попытались убедить Турцию купить американские системы Patriot, утверждая, что российские комплексы С-400 «несовместимы с системами НАТО» и будут представлять опасность для истребителей F-35. Однако они не отозвались на предложения турецкой стороны создать совместную комиссию для выяснения всех технических вопросов, пишет Hürriyet Daily News.   

В свою очередь, турецкие власти заверяют, что закупленные российские ракетные комплексы С-400 не планируется объединять с военной инфраструктурой НАТО, а их размещение на территории Турции не будет представлять никакой угрозы для сил Североатлантического альянса, говорится в статье.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Hürriyet Daily News Турция Европа
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