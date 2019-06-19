Bloomberg: США готовят санкции против Турции за покупку С-400
В Минеральных Водах состоялась церемония открытия памятника жертвам холокоста.
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT принятие Госдумой закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Полузащитник Денис Глушаков записал обращение к болельщикам московского «Спартака» после расторжения контракта с футбольным клубом.
Военнослужащие США изучают «отпечатки руки и пальцев», оставленные на одном из танкеров, которые были атакованы в Оманском заливе. Об этом сообщает AFP.
Представитель совместной следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых.
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала разгромную победу над Индонезией на чемпионате мира в Амстердаме.
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты своего опроса, согласно которым половина жителей Украины довольны деятельностью украинского президента Владимира Зеленского.
Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев угрожал ей в телефонном разговоре.
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, получивший ответ МВД на свой запрос по поводу утечки видео.
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию, согласно которой дисквалифицированный тренер Владимир Казарин сотрудничал с некоторыми легкоатлетами на сборе в Киргизии.
Около подмосковного Волоколамска частично обрушился мост через реку Лама, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Защитник Дмитрий Комбаров расторг контракт с московским футбольным клубом «Спартак» вслед за хавбеком Денисом Глушаковым.
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Число погибших от энцефалита детей в штате Бихар на востоке Индии увеличилось до 112. Врачи подтвердили смерть ещё шести несовершеннолетних.
Информация о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания «старший лейтенант» не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Защита бывшего полковника Дмитрия Захарченко, который получил 13 лет колонии по делу о коррупции и штраф в размере 117 990 000 рублей, обжаловала приговор. Адвокаты просят оправдать мужчину по всем пунктам обвинения.
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видеоролик, посвящённый полузащитнику Денису Глушакову, который официально покинул команду.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что количество подозреваемых в нарушении антидопинговых правил в Чувашии составляет около 60 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о ходе следственных мероприятий, в результате которых стало известно о многочисленных нарушениях антидопинговых правил в Республике Чувашия.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций.
Секретарь пермской епархии РПЦ Андрей Литовка прокомментировал информацию о том, что в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного служительница не дала прихожанке воспользоваться своими свечами.
Московский «Спартак» и футболист Денис Глушаков прекратили сотрудничество.
В Уфимском районе Башкирии на заводе резиновых и железобетонных изделий произошёл пожар.
Пользователи «Одноклассников» смогут задавать вопросы президенту России в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Очевидцы в беседе с телеканалом «360» прокомментировали массовую драку у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» объявил о переходе из донецкого «Шахтёра» защитника Ивана Ордеца.
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о возвращении жары в среднюю полосу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны нет новостей по поводу возможности встречи американского лидера Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на полях саммита G20 в японской Осаке.
Подразделения Вооружённых сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка, сообщило представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился предвкушением от церемонии вручения индивидуальных наград по итогам регулярного сезона соревнования.
Правительство Южной Кореи отправит в КНДР продовольственную помощь в размере 50 тыс. тонн риса через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что плей-офф турнира может быть сокращён ввиду требований FIBА.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций.
Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передаёт Интерфакс-Украина.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал города, которые претендуют на проведение Матча звёзд турнира.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о неуместности домыслов и слухов вокруг конфликта в селе Чемодановка.
Горсовет Симферополя назначил дату проведения выборов депутатов на 8 сентября.
Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») готовится отправить в США партию из трёх двигателей РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Миланский «Интер» планирует предложить «Манчестер Юнайтед» экс-капитана команды Мауро Икарди и денежную компенсацию ради форварда Ромелу Лукаку.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на счета ГП «Львовуголь» поступили деньги, в связи с чем был фактически решён вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. По его словам, шахтёры вернулись к работе.
Россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв примут участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вашингтоне.
Национальный банк Украины рассказал, какие в настоящий момент существуют угрозы финансовой стабильности в стране.
Фестиваль Чехии будет проходить в Москве 24 и 25 августа, сообщает Nation News.