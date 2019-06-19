Bloomberg: США готовят санкции против Турции за покупку С-400

Покупка российских ЗРК С-400 скорее всего обернётся для Анкары санкциями США против турецких оборонных компаний, пишет Bloomberg. На данный момент в Вашингтоне рассматривают три возможных пакета санкций — согласно оценкам, самый радикальный пакет способен обрушить турецкую экономику. Впрочем, отказываться от покупки С-400 Турция не собирается, отмечает издание: некоторые эксперты полагают, что Реджеп Эрдоган намерен убедить Дональда Трампа в том, что эта сделка не является поводом для беспокойства.

Администрация Трампа рассматривает три варианта пакетов санкций против Турции, связанных с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, сообщает Bloomberg.

Согласно сведениям, полученным изданием из неназванного источника, наиболее радикальный вариант санкций сможет обрушить экономику Турции, уже испытывающую трудности.

Bloomberg напоминает, что любой из выбранных пакетов санкций станет дополнением к давнему обещанию США заморозить поставки Турции истребителей F-35, в случае если президент Эрдоган оставит в силе договорённости по покупке С-400.

На данный момент наиболее вероятным сценарием является введение штрафных мер против нескольких турецких оборонных компаний: им будет перекрыт доступ к американской финансовой системе. Таким образом, они не смогут приобретать комплектующие американского производства и продавать в США свою продукцию.

Издание сообщает, что после новостей о возможных санкциях курс турецкой лиры упал на 1,5%.

Как пишет Bloomberg, США могут ввести санкции в июле: что касается поставок в Турцию компонентов С-400, то они могут начаться в ближайшее время. Отмечается, что Дональд Трамп не хочет принимать окончательного решения до саммита G20 в Японии, где он, вероятно, встретится с Эрдоганом. Между тем, американский лидер испытывает давление со стороны конгресса, являющегося основным инициатором давления на Турцию, призванного склонить Анкару к разрыву сделки по С-400 и использованию американских ЗРК Patriot.

Несмотря на хорошие личные отношения с Эрдоганом, Трамп в прошлом уже демонстрировал свою решимость наказывать Турцию, отмечает издание: в прошлом году он в два раза повысил пошлины на турецкий металл за отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, а также ввёл санкции против двух турецких чиновников, замешанных в его задержании. В результате Брансон был освобождён, после чего пошлины были аннулированы.

Тем не менее Турция по-прежнему отказывается идти на попятную, отмечает Bloomberg. Согласно мнению ряда экспертов, Эрдоган рассчитывает вбить клин между Трампом и его администрацией, убедив американского президента в том, что покупка Турцией С-400 не является поводом для беспокойства.