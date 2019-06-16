TOI: Эрдоган назвал ожидаемое время доставки С-400 в Турцию

Анкара надеется, что она начнёт получать зенитно-ракетные комплексы С-400 в первой половине июля. Об этом в недавнем интервью заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он добавил, что вопрос о приобретении российских систем уже закрыт, сообщает The Times of Israel.

Анкара ожидает, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начнутся в июле. Об этом в интервью журналистам сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт The Times of Israel.

«Мы обсуждали вопрос об С-400 с Россией. Вопрос об С-400 закрыт», — заявил Эрдоган корреспондентам турецкого телеканала NTV, возвращаясь с переговоров в Таджикистане, где он встречался с Владимиром Путиным. «Я думаю, они (зенитно-ракетные комплексы С-400. — ИноТВ) начнут поступать в первой половине июля», — добавил он.

Между тем стремление Турции приобрести российские системы ПВО «обостряет» её отношения с союзниками по НАТО. Стране грозят «сокрушительные экономические санкции» со стороны США, если она не откажется от покупки, отмечает издание.

Ранее и.о. министра обороны США Патрик Шанахан предупредил Турцию, что тренировка её пилотов по программе эксплуатации истребителей F-35 закончится 31 июля, если она не откажется от С-400. Кроме того, по словам главы Пентагона, страна не сможет получить четыре самолёта, за которые она уже заплатила.

В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не станет пресмыкаться перед «ультиматумами» Вашингтона. При этом дипломат предостерёг американские власти от введения санкций против его страны в случае покупки С-400.

Чавушоглу повторно предложил создать совместную американо-турецкую группу, чтобы развеять все опасения Вашингтона относительно С-400. Он предположил, что Дональду Трампу нравится эта идея, но она не устраивает «некоторые ведомства» в США, утверждает TOI.