WSJ: США грозят лишить Турцию F-35, если она не откажется от С-400 до конца июля

Пентагон предупредил, что если Анкара приобретёт у Москвы системы С-400, то 31 июля она лишится права участвовать в программе по разработке и покупке истребителя F-35. По мнению и.о. министра обороны США Патрика Шанахана, покупка российских зенитно-ракетных комплексов подорвёт стратегическую и экономическую независимость Турции, пишет The Wall Street Journal.

Если Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, то её могут исключить из программы по созданию американского истребителя F-35. С таким предупреждением выступил глава Пентагона Патрик Шанахан, пишет The Wall Street Journal.

И.о. министра обороны США заявил, что Анкары должна прекратить попытки приобрести и поставить на вооружение российскую систему ПВО. В противном случае её членство в программе F-35 будет заморожено 31 июля.

Шанахан также отправил письмо своему турецкому коллеге Хулуси Акару, в котором детально изложил, как именно будет происходить свёртывание программы. Это послание — «очевидная угроза» и напоминание, что сделка по F-35 ещё далека от завершения, полагает издание.

«Хотя мы стремимся сохранить наши ценные отношения, Турция не получит F-35, если она примет С-400», — пишет глава Пентагона в своём послании. Он призывает страну сменить текущий курс в отношении российской системы и рассказывает, с какими негативными последствиями она может столкнуться.

«Помимо угрозы безопасности таких платформ как F-35, закупка Турцией C-400 будет препятствовать способностям вашей страны укреплять или сохранять сотрудничество с Соединёнными Штатами и внутри НАТО. Она приведёт к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвёт её очень эффективную оборонную промышленность и смелые цели экономического развития», — утверждает Шанахан.

Как отмечает издание, инициатива главы Пентагона «не происходит в вакууме». В сенате также предлагают исключить Турцию из программы по F-35, если она предпочтёт купить С-400 вместо предлагаемой ей американской системы Patriot.

Спор вокруг С-400 — одна из нескольких проблем, которые осложняют американо-турецкие отношения. Эти страны обсуждают возможное создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе. Кроме того, под давлением Вашингтона Анкара неохотно разорвала нефтяную сделку с Ираном, напоминает WSJ.

К настоящему моменту программа по F-35 является самой крупной военной программой в мире. Производитель малозаметного истребителя корпорация Lockheed Martin прогнозирует, что ей удастся продать по меньшей мере 4,5 тыс. самолётов, общая стоимость которых может составить $400 млрд.

Турция уже приобрела четыре самолёта F-35 и собирается закупить ещё не менее 100 единиц. Страна является одним из крупнейших импортёров истребителей этого типа наряду с Великобританией и Японией, обращает внимание издание.

В компании Lockheed Martin, которая получает порядка 30% выручки от продаж F-35, считают, что исключение Турции из программы не будет иметь серьёзных последствий. По словам представителей оборонного гиганта, заказы Анкары с радостью приобретут новые покупатели, в том числе Сингапур и Польша.