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DS: Эрдоган подтвердил покупку C-400 и предложил России совместную разработку C-500

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны к совместному производству российских зенитно-ракетных комплексов C-500, передаёт Daily Sabah. При этом он отметил, что покупка у России систем C-400 не помешает Турции получить американские истребители-бомбардировщики F-35.
DS: Эрдоган подтвердил покупку C-400 и предложил России совместную разработку C-500
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов C-500, подтвердив, что закупка страной зенитно-ракетных систем C-400 является свершившимся фактом, сообщает Daily Sabah.

Кроме того, турецкий лидер выразил уверенность, что Анкара «рано или поздно» всё-таки получит американские истребители-бомбардировщики F-35.

«Сейчас они (США — прим. ИноТВ) разыгрывают мяч в центре поля, демонстрируя некоторое нежелание. Но рано или поздно мы получим F-35. Не вариант, что они нам их не доставят», — отметил Эрдоган.

При этом Daily Sabah напоминает, что в последние месяцы напряжённость в отношениях Турции и США достигла апогея в связи с нежеланием страны отказаться от приобретения C-400, которые, по словам американской стороны, несовместима с вооружёнными системами НАТО и представляет угрозу F-35.

В свою очередь, Анкара утверждает, что именно отказ Вашингтона продать ей противоракетные комплексы Patriot вынудил Турцию искать других поставщиков. При этом в Москве ей предложили наиболее выгодные условия.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Sabah Турция Европа
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F-35 Реджеп Тайип Эрдоган Россия С-400 США Турция
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