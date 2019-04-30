Эрдоган: без Турции проект F-35 обречён

Анкара не поддастся ни на какое давление в сфере оборонной политики, приводит Daily Sabah слова турецкого президента Реджепа Эрдогана, сказанные в ответ на угрозы США приостановить поставки истребителей F-35 из-за закупки Турцией российских ЗРК С-400. Эрдоган также заявил, что Турция собирается производить собственные истребители и что без турецкого участия проект F-35 обречён на провал.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган раскритиковал США за угрозу приостановить поставки истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских ЗРК С-400, пишет Daily Sabah.

«Без участия Турции проект F-35 обречён на провал», — приводит издание слова Эрдогана. Президент подчеркнул, что Анкара не поддастся ни на какое давление в сфере оборонной политики. Он также добавил, что Турция стала ведущим игроком на рынке беспилотников и собирается выпускать истребители собственного производства.

«Надеюсь, что скоро наши ВВС будут состоять из отечественных боевых самолётов», — заявил Эрдоган.

Как напоминает издание, попытки США воспрепятствовать закупке F-35 начались в августе 2018 года: тогда администрация Трампа одобрила закон о военном бюджете, по которому поставки истребителей откладывались ввиду закупки Турцией С-400. Спустя два месяца Минобороны США заявило в своём докладе, что в случае завершения сделки с Россией Турция может быть исключена из программы F-35.

Daily Sabah пишет, что Турция состоит в программе F-35 с 1999 года; турецкая оборонительная промышленность принимала активное участие в разработке истребителя, вложив в его развитие $1,25 млрд.