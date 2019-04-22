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Defense News: если США оставят Турцию без F-35, Анкара рассмотрит российский вариант

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Турция может использовать российские технологии по созданию истребителей, если США закроет ей доступ к истребителям-бомбардировщикам F-35, сообщает Defense News. При этом наряду с Россией Анкара рассматривает и ряд потенциальных европейских партнёров.
Defense News: если США оставят Турцию без F-35, Анкара рассмотрит российский вариант
Reuters

Турция рассмотрит возможность использования российских технологий по созданию истребителей, если США исключат страну из международной программы по созданию истребителей-бомбардировщиков F-35, передаёт Defense News.

«Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос участие Турции в программе Joint Strike Fighter», — заявил источник интернет-издания в турецком Министерстве обороны.

Ожидается, что первая поставка комплексов состоится в июле, а развёрнуты С-400 будут уже в сентябре этого года. При этом в ЕС опасаются, что размещение на турецкой земле российских С-400 подтолкнёт страну ближе к России.

Defense News напоминает, что Вашингтон пригрозил Анкаре исключением из программы, если Турция развернёт на своей территории российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

В США предупредили, что если Турция развернёт С-400, «ни один F-35 не окажется на турецкой земле. А участие Турции в программе F-35, включая производство деталей, ремонт и обслуживание истребителей, будет прекращено».

«Есть F-35, и есть самолёты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолёты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», — отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу.

Тем не менее в качестве альтернативы F-35 в Турции рассматривают не только российские истребители. Ранее для создания собственных самолётов TF-X страна рассматривала технологическое партнёрство со шведской и британской компаниями. Кроме того, источник Defense News отметил, что потенциальным партнёром может стать ещё одна европейская компания Airbus.

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