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Глава ВЭФ: всё более широкое присутствие России на Ближнем Востоке стало «отчётливой реальностью»

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На Ближнем Востоке можно наблюдать «отчётливую реальность» более широкого присутствия России в регионе, заявил глава ВЭФ Бёрге Бренде в интервью CNBC. Он также добавил, что Москва всё активнее сотрудничает в различных сферах с такими странами, как Израиль, Турция, Саудовская Аравия и другие.
Глава ВЭФ: всё более широкое присутствие России на Ближнем Востоке стало «отчётливой реальностью»
Reuters
Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде в интервью CNBC заявил, что расширение российского присутствия на Ближнем Востоке стало уже «отчётливой реальностью».
 
«По-моему, на месте событий мы наблюдаем отчётливую реальность более широкого присутствия России в регионе», — заявил он.
 
Бренде — норвежский политик и дипломат, который ранее занимал пост министра иностранных дел Норвегии, — указал на ряд регионов, где внешнеполитические задачи Москвы определили траекторию развития конфликтов. Именно это произошло в Сирии, где с 2015 года российские войска поддерживают сирийского лидера Башара Асада. Они позволили ему «выжить» и, по сути, одержать победу в восьмилетней гражданской войне.
 
«Разумеется, в Сирии Россия теперь играет важную роль. Мы также видим, что существует активное взаимодействие между президентом Путиным и премьер-министром (Израиля Биньямином. — ИноТВ) Нетаньяху», — подчеркнул Бренде.
 
Он добавил, что существуют и другие примеры в сферах торговли и инвестиций, которые ясно указывают на растущее влияние Москвы.
 
«Мы также наблюдаем, что страны Персидского залива ведут очень активные переговоры с Россией относительно цен на нефть, поскольку она является крупнейшим нефтепроизводителем в мире и опережает по этому показателю даже Саудовскую Аравию», — заявил Бренде.
 
Кроме того, Москва подписала с Эр-Риядом соглашения по сотрудничеству в таких сферах, как энергетика, торговля и инвестиции. Россия также договорилась с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией о поставках им различных вооружений. А договор о закупке Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 даже вбил клин между союзниками по НАТО США и Турцией.
 
Но, как отмечает в завершение CNBC, Россия — это не единственная сила, которая пытается отобрать у Америки долю влияния в регионе. Китаю с его масштабными инфраструктурными проектами также удаётся добиться больших успехов в этом направлении. 
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источник
CNBC США Северная Америка
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Биньямин Нетаньяху Ближний Восток Россия С-400 Саудовская Аравия Турция
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