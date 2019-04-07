Daily Sabah Оригинал

Daily Sabah: Турция осудила Нетаньяху за планы аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Турции осудили обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан, пишет Daily Sabah. В частности, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что таким образом израильский премьер пытается получить больше голосов на предстоящих выборах.
Daily Sabah: Турция осудила Нетаньяху за планы аннексировать поселения на Западном берегу Иордана
Reuters
Официальные лица Турции осудили заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который пообещал в случае победы на предстоящих парламентских выборах аннексировать оккупированные Израилем поселения на Западном берегу реки Иордан, пишет The Daily Sabah. В Анкаре отметили, что планы Нетаньяху представляют собой нарушение международного права и сводят на нет усилия по налаживанию мира на Ближнем Востоке.
 
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын раскритиковал израильского премьера за использование выборов для оправдании оккупации.
 
«Ещё один пример того, как Нетаньяху использует электоральную политику для оправдания оккупации и подрыва двугосударственного решения*. Если его переизберут, это станет триумфом «демократии» или оккупации? Отреагируют ли западные демократии или же они продолжат заниматься умиротворением? Позор им всем!», — написал Калын в Twitter.
 
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Нетаньяху использует эту тему, чтобы получить больше голосов на выборах.
 
«Западный берег — это палестинская территория, оккупированная Израилем в нарушение международного права. Безответственное заявление премьер-министра Нетаньяху, который стремится получить голоса в преддверии израильских всеобщих выборов, не может изменить и не изменит этот факт», — отметил Чавушоглу также в соцсети Twitter.
 
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что обещание Нетаньяху идёт вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН и игнорирует международное право. Он также призвал международное сообщество остановить «безумие Нетаньяху».
 
* вариант урегулирования палестино-израильского конфликта, согласно которому, помимо государства Израиль, будет существовать независимое государство Палестина (прим. ИноТВ)
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Sabah Турция Европа
теги
Биньямин Нетаньяху Ближний Восток Израиль ООН Палестина Совет Безопасности ООН Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров