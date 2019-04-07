Daily Sabah: Турция осудила Нетаньяху за планы аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Официальные лица Турции осудили заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который пообещал в случае победы на предстоящих парламентских выборах аннексировать оккупированные Израилем поселения на Западном берегу реки Иордан, пишет The Daily Sabah. В Анкаре отметили, что планы Нетаньяху представляют собой нарушение международного права и сводят на нет усилия по налаживанию мира на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын раскритиковал израильского премьера за использование выборов для оправдании оккупации.

«Ещё один пример того, как Нетаньяху использует электоральную политику для оправдания оккупации и подрыва двугосударственного решения*. Если его переизберут, это станет триумфом «демократии» или оккупации? Отреагируют ли западные демократии или же они продолжат заниматься умиротворением? Позор им всем!», — написал Калын в Twitter.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Нетаньяху использует эту тему, чтобы получить больше голосов на выборах.

«Западный берег — это палестинская территория, оккупированная Израилем в нарушение международного права. Безответственное заявление премьер-министра Нетаньяху, который стремится получить голоса в преддверии израильских всеобщих выборов, не может изменить и не изменит этот факт», — отметил Чавушоглу также в соцсети Twitter.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что обещание Нетаньяху идёт вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН и игнорирует международное право. Он также призвал международное сообщество остановить «безумие Нетаньяху».

* вариант урегулирования палестино-израильского конфликта, согласно которому, помимо государства Израиль, будет существовать независимое государство Палестина (прим. ИноТВ)