Daily Sabah: Турция осудила Нетаньяху за планы аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

В Турции осудили обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан, пишет Daily Sabah. В частности, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что таким образом израильский премьер пытается получить больше голосов на предстоящих выборах.
Официальные лица Турции осудили заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который пообещал в случае победы на предстоящих парламентских выборах аннексировать оккупированные Израилем поселения на Западном берегу реки Иордан, пишет The Daily Sabah. В Анкаре отметили, что планы Нетаньяху представляют собой нарушение международного права и сводят на нет усилия по налаживанию мира на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын раскритиковал израильского премьера за использование выборов для оправдании оккупации.
«Ещё один пример того, как Нетаньяху использует электоральную политику для оправдания оккупации и подрыва двугосударственного решения*. Если его переизберут, это станет триумфом «демократии» или оккупации? Отреагируют ли западные демократии или же они продолжат заниматься умиротворением? Позор им всем!», — написал Калын в Twitter.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Нетаньяху использует эту тему, чтобы получить больше голосов на выборах.
«Западный берег — это палестинская территория, оккупированная Израилем в нарушение международного права. Безответственное заявление премьер-министра Нетаньяху, который стремится получить голоса в преддверии израильских всеобщих выборов, не может изменить и не изменит этот факт», — отметил Чавушоглу также в соцсети Twitter.
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что обещание Нетаньяху идёт вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН и игнорирует международное право. Он также призвал международное сообщество остановить «безумие Нетаньяху».
* вариант урегулирования палестино-израильского конфликта, согласно которому, помимо государства Израиль, будет существовать независимое государство Палестина (прим. ИноТВ)
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