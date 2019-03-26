Foreign Policy: «Санта» Трамп подготовил своему «Биби» подарок — победу на выборах

Признавая суверенитет Тель-Авива над Голанскими высотами, президент США Дональд Трамп готовит почву для переизбрания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, Нетаньяху в ходе своей предвыборной кампании делает особый акцент на особые отношения с американским лидером в попытке одержать победу над серьёзными политическими соперниками.

Для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дональд Трамп — это «дар богов». На прошлой неделе американский лидер признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сделав таким образом резкий поворот во внешней политике США и напомнив израильским избирателем, что никто на политической арене не может похвастаться такими связями с Вашингтоном, как Нетаньяху, пишет Foreign Policy.

Израильский премьер на данный момент ведёт напряжённую предвыборную гонку против бывшего главы Генштаба Бени Ганца. Последние опросы показали, что его альянс «Кахоль-лаван» опережает по популярности «Ликуд» Нетаньяху. Заявление Трампа относительно господствующих Голанских высот, захваченных у Сирии в 1967 году, несомненно, усилило шансы действующего премьера на переизбрание.

«Хотя весь демократический мир считает Трампа неудачным историческим казусом и видит в нём зловредного, инфантильного бесёнка, для Нетаньяху американский президент — это его личный Санта-Клаус, который работает круглый год», — отметил на этот счёт обозреватель Haaretz Йосси Вертер.

Разумеется, не так давно Трамп опроверг сообщения о том, что он имеет какое-то отношение к предвыборной кампании Нетаньяху. «Я ничего об этом не знаю, не имею ни малейшего понятия. Я слышал, что дела у него (Нетаньяху. — ИноТВ) идут отлично», — сообщил он.

На самом же деле израильского премьера подозревают в коррупции, а в прошлом месяце генпрокурор Израиля решил предъявить ему обвинения по целому ряду дел, включая подкуп. В то же время Ганц объединил силы с двумя военными в отставке, а также опытным политиком и бывшим министром финансов Яиром Лапидом, что несколько пошатнуло позиции Нетаньяху, выстраивающего образ «мистера Безопасности».

Тем не менее заявление Трампа вновь привлекло внимание — во всяком случае на несколько дней — к любимой теме Нетаньяху: международной дипломатии и его тесным связям с нынешней американской администраций. И в самом деле, в предвыборных видео премьера много говорится об «историческом решении» Трампа. «Американский президент — это настоящий сторонник Израиля и мой личный друг», — заявил Нетаньяху.

По прибытии в Вашингтон на переговоры Нетаньяху положительно оценил отношения с целым рядом мировых лидеров, в том числе с Владимиром Путиным, Нарендой Моди и Сидзо Абэ, однако основную бочку мёда он приберёг для Трампа.

«Таких уз между премьер-министром Израиля и американским президентом никогда не было. Для Израиля это очень, очень важное достояние, и необходимо, чтобы оно и впредь нам служило, — заявил он, чётко указав на причину, по которой избиратели должны его ценить.

Справедливости ради надо отметить, продолжает Foreign Policy, что ни один из слоганов Нетаньяху не сработал бы, если бы израильтяне, выражаясь языком обозревателя Haaretz, видели в Трампе «зловредного, инфантильного бесёнка». Однако всё совсем наоборот: Израиль — это фактически единственная в мире страна, которая обожает американского лидера. По данным опроса Pew Research Center, рейтинг одобрения Трампа среди израильтян достигает 69%, в то время как 82% еврейского населения Израиля с доверием относятся к политике Трампа на мировой арене.

Израильтяне — это избиратели, для которых важен лишь один вопрос — вопрос Израиля. За два с лишним года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, переместил туда американское посольство, вышел из иранской ядерной сделки и урезал финансирование палестинских территорий.

«Неважно, что некоторые из этих шагов могут и не пойти на пользу долгосрочным интересам Израиля в сфере безопасности: суть в том, что после очевидного запугивания времён Обамы Трампа считают безусловным другом еврейского государства», — отмечает журнал.

С 90-х годов несколько израильских правительств рассматривали вариант возвращения Голанских высот Сирии в обмен на заключение полного мира. Однако гражданская война в Сирии, которая привела к тому, что на границах Израиля появились иранские силы и джихадисты, заставила Тель-Авив отказаться от подобных замыслов, так как господствующие Голанские высоты вновь приобрели стратегическое значение. «По мнению израильтян, Трамп просто ратифицировал то, что большинство и так считает истиной: Голаны всегда будут частью Израиля», — пишет Foreign Policy.

В этих обстоятельствах ответ «Кахоль-лавана» на заявление Трампа оказался предсказуемым: выразив благодарность и намерение сотрудничать, они попытались замять этот вопрос. Ганц, в частности, поблагодарил американского президента за этот шаг, добавив, что решение по Голанским высотам «закрепит за Трампом в истории место истинного друга Израиля».

Что же касается коллеги Ганца Яира Лапида, то он пошёл ещё дальше, заявив, что более года назад именно он начал кампанию в СМИ и конгрессе за признание Голанских высот — что является правдой, несмотря на все опровержения Нетаньяху.

«Кахоль-лаван», по мнению издания, делает хорошую мину, наблюдая за очевидной попыткой США добиться переизбрания Нетаньяху. Тем не менее медийная буря, разразившаяся вокруг решения Трампа признать Голаны, несколько затмила новые обвинения в коррупции в адрес Нетаньяху, выдвинутые «Кахоль-лаваном».

«В американском вмешательстве в израильскую политику нет ничего нового, хотя этот последний эпизод — а также, возможно, следующие шаги «Санты» Трампа — претендует на звание самого вопиющего в истории. Однако накануне израильских выборов 1996 года тогдашний президент США Билл Клинтон организовал региональный мирный саммит, чтобы поддержать действующего премьера Шимона Переса. Этот гамбит не сработал: никому не известный и неопытный выскочка вырвал у него победу. Его звали Биньямин Нетаньяху», — подводит итог Foreign Policy.