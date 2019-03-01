FP: Израиль может попрощаться со своим «Биби»

Биньямин Нетаньяху может стать первым израильским премьером, который окажется под судом ещё на посту: генпрокурор страны Авихай Мандельблит заявил, что собирается предъявить Нетаньяху официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, пишет Foreign Policy. Как подчёркивает обозреватель журнала, решение Мандельблита нанесёт серьёзный удар по имиджу Нетаньяху, и притом — всего за несколько недель до выборов.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в четверг объявил о своём намерении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в ряде коррупционных преступлений, пишет Foreign Policy. Как отмечается в журнале, Мандельблит, который сам является «назначенцем» Нетаньяху и ранее занимал пост в его кабинете, опубликовал список обвинений на 60 страниц, где говорится о «взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием» со стороны Нетаньяху «в трёх разных делах, касающихся отношений премьера с израильскими магнатами».



Как утверждается в опубликованном документе, в рамках двух из упомянутых дел премьер-министр якобы попытался за взятку обеспечить себе позитивный имидж в СМИ. В частности, согласно «Делу 4000», Нетаньяху смягчил ограничительные меры в отношении израильской телекоммуникационной монополии Bezeq в обмен на обеспечение владельцем компании Шаулом Еловичем положительных публикаций о премьере на принадлежащем ему онлайн-портале Walla!; самому Еловичу также предъявили обвинения в даче взятки. В «Деле 2000» фигурирует запись беседы, во время которой Нетаньяху обсуждал сделку по получению позитивного освещения своей персоны в газете «Едиот ахронот»; в обмен на это он обещал принять законы, которые помешают главному конкуренту издания — таблоиду Israel Today, принадлежащему американскому предпринимателю Шелдону Андерсону и «уважительно» относящемуся к Нетаньяху. Сообщается, что владелец «Едиот ахронот», медийный магнат Арнон Мозес, тоже обвиняется во взяточничестве, говорится в статье.



По третьему делу, получившему наименование «Дело 1000», «проходят сигары, розовое игристое вино и ювелирные изделия общей стоимость несколько сотен тысяч долларов», регулярно приобретавшиеся израильско-американским кинопродюсером Арноном Мильчаном, упоминается в материале. О том, что делал Мильчан с этими покупками, Foreign Policy не сообщает, однако известно, что обвинений продюсеру пока не предъявили.



Несмотря на то что израильская полиция, а также, по некоторым данным, высокопоставленные сотрудники генпрокуратуры считают, что в рамках дел 1000 и 2000 Нетаньху можно было бы предъявить обвинения во взяточничестве, сам Мандельблит обвиняет премьера в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием — то есть в менее тяжких преступлениях, пишет FP.



По мысли обозревателя FP, заявления Мандельблита поставили под угрозу политическое будущее Нетаньяху, причём в тот самый момент, когда политик готовится к самой сложной для него предвыборной кампании за последнее десятилетие.



Как сообщает американский журнал, обвинения стали кульминацией расследований, преследовавших израильского премьера более двух лет. Прежде чем Мандельблит примет окончательное решение по поводу предъявления обвинений, Нетаньяху должен будет появиться на слушаниях в суде, однако уже сами заявления генпрокурора будут иметь политические последствия, которые вполне могут сильно повлиять на последние недели предвыборной кампании, сами выборы, а также процесс формирования коалиции после их завершения, предупреждает обозреватель FP.



По мнению журналиста, шаг Мандельблита вытолкнул политическую систему Израиля «в незнакомые для неё земли» — в стране ранее уже приговаривали к тюремным срокам бывшего президента и экс-премьер-министра, но Нетаньяху стал первым главой правительства, которому предъявили обвинения ещё в момент пребывания на посту. За последние годы генпрокурор, по сути, стал израильским аналогом спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера, ведущего расследование в отношении президента страны Дональда Трампа в связи с подозрениями в том, что он одержал победу на выборах, прибегнув к «сговору» с Россией, отмечает автор. Сам Нетаньяху уже отверг предъявленные ему обвинения и назвал расследование в отношении себя «попыткой свержения» и «охотой на ведьм», пишет он.



По мнению аналитиков, шаги Мандельблита могут привести к тому, что партия Нетаньяху «Ликуд» растеряет голоса колеблющихся избирателей, которые могут «мигрировать» к другим правым партиям, говорится в статье. Вместе с тем политологи отмечают, что предъявление обвинений ожидалось уже достаточно давно, что оно уже было «оценено на рынке общественного мнения Израиля» и что мало кто из правых политиков посмеет подрывать позиции Нетаньяху, поскольку это равносильно тому, чтобы бросить вызов собственным избирателям.