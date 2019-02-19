Euronews: Израиль обвиняет Европу в «демонизации евреев» и новой форме антисемитизма

После отказа премьер-министра Польши от участия в саммите Вышеградской четверки в Иерусалиме из-за заявления главы МИД Израиля о сотрудничестве «многих поляков» с гитлеровцами статус переговоров был снижен до двусторонних встреч. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Европе нарастает «антисионизм» как новая форма антисемитизма, которая начинается с «демонизации евреев», передаёт Euronews.
Новый виток израильско-польской ссоры: после отмены саммита Вышеградской четверки в Иерусалиме (польский премьер отказался туда ехать после слов главы внешнеполитического ведомства страны Исраэля Каца о сотрудничестве многих поляков с гитлеровцами) статус предполагаемых переговоров был снижен до двусторонних встреч.
Польский премьер так аргументировал свой демарш:
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши:Сказанное в наш адрес я считаю абсолютно неприемлемым. Так не говорят дипломаты, так вообще нельзя говорить. Ведь поляки, наряду с евреями и цыганами, истреблялись гитлеровцами так же беспощадно.
По мнению Биньямина Нетаньяху, речь идёт сегодня о гораздо более широком явлении: антисемитизм начинается с «демонизации евреев» и с отрицания их права иметь собственное государство.
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля:Мы видим собственными глазами рождение нового типа антисемитизма: сегодня предпринимаются попытки демонизировать не только самих евреев, но и еврейское государство, отрицая право — и отрицая право только евреев — жить в ими же созданной стране. И мы недвусмысленно заявляем, что антисионизм — это новая форма антисемитизма.
В Европе сегодня отмечается рост антисемитских настроений, и это говорят не только НКО или пресса. Власти приводят цифры, из которых явствует, что только во Франции такого рода правонарушения выросли за последний год более чем на 70%.
Статистика подтверждается и Советом раввинов Европы: «Правительства должны принять меры для обеспечения безопасности еврейских общин»,— было заявлено накануне.
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