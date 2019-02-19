Euronews Оригинал

Euronews: Израиль обвиняет Европу в «демонизации евреев» и новой форме антисемитизма
После отказа премьер-министра Польши от участия в саммите Вышеградской четверки в Иерусалиме из-за заявления главы МИД Израиля о сотрудничестве «многих поляков» с гитлеровцами статус переговоров был снижен до двусторонних встреч. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Европе нарастает «антисионизм» как новая форма антисемитизма, которая начинается с «демонизации евреев», передаёт Euronews.

Новый виток израильско-польской ссоры: после отмены саммита Вышеградской четверки в Иерусалиме (польский премьер отказался туда ехать после слов главы внешнеполитического ведомства страны Исраэля Каца о сотрудничестве многих поляков с гитлеровцами) статус предполагаемых переговоров был снижен до двусторонних встреч.

Польский премьер так аргументировал свой демарш:
 
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: Сказанное в наш адрес я считаю абсолютно неприемлемым. Так не говорят дипломаты, так вообще нельзя говорить. Ведь поляки, наряду с евреями и цыганами, истреблялись гитлеровцами так же беспощадно.
 
По мнению Биньямина Нетаньяху, речь идёт сегодня о гораздо более широком явлении: антисемитизм начинается с «демонизации евреев» и с отрицания их права иметь собственное государство.
 
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Мы видим собственными глазами рождение нового типа антисемитизма: сегодня предпринимаются попытки демонизировать не только самих евреев, но и еврейское государство, отрицая право — и отрицая право только евреев — жить в ими же созданной стране. И мы недвусмысленно заявляем, что антисионизм — это новая форма антисемитизма.
 
В Европе сегодня отмечается рост антисемитских настроений, и это говорят не только НКО или пресса. Власти приводят цифры, из которых явствует, что только во Франции такого рода правонарушения выросли за последний год более чем на 70%.
 
Статистика подтверждается и Советом раввинов Европы: «Правительства должны принять меры для обеспечения безопасности еврейских общин», было заявлено накануне.
 
Дата выхода в эфир 18 февраля 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
антисемитизм Биньямин Нетаньяху Ближний Восток военные преступления Вторая мировая война дискриминация Европа Израиль информационная война история Польша убийство холокост этнические чистки
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров