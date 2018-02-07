Euronews: Дуда подписал закон об уголовной ответственности за обвинения поляков в холокосте

Президент Польши Анджей Дуда вопреки протестам Израиля подписал скандальный закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к холокосту. При этом он вновь подчеркнул, что Польша сражалась с Германией и никогда не была её соучастницей. Своё разочарование этим решением уже выразили власти не только Израиля, но и США, отмечает Euronews.

«Доброе имя Польши нужно защищать», — вопреки протестам Израиля, закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к холокосту, во вторник подписал президент республики Анджей Дуда. Своё разочарование этим решением уже выразили власти США.

Ранее в своём выступлении Дуда в очередной раз подчеркнул, что Польша — «жертва», а не соучастница преступлений нацистской Германии.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Польши как государства в годы холокоста не существовало, польские институты не были частью немецкого репрессивного аппарата по уничтожению евреев. Польские институты не сотрудничали с немцами. Власти многих стран поддерживали нацистов. Во многих государствах нацистская Германия назначала марионеточные правительства. В Польше такого не было, Польша сражалась с Германией.

В свою очередь, в МИД еврейского государства подчеркнули, что Польша и Израиль «несут совместную ответственность за сохранение истории холокоста», и выразили надежду на то, что стороны смогут договориться о внесении корректив в законопроект.

Отношения между странами в последнее время заметно ухудшились. Масло в огонь подлил недавний отказ Варшавы принять у себя израильского министра образования Нафтали Беннета за его критику резонансного закона.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2018 года.