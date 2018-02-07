Euronews: Дуда подписал закон об уголовной ответственности за обвинения поляков в холокосте

Президент Польши Анджей Дуда вопреки протестам Израиля подписал скандальный закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к холокосту. При этом он вновь подчеркнул, что Польша сражалась с Германией и никогда не была её соучастницей. Своё разочарование этим решением уже выразили власти не только Израиля, но и США, отмечает Euronews.
«Доброе имя Польши нужно защищать», — вопреки протестам Израиля, закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к холокосту, во вторник подписал президент республики Анджей Дуда. Своё разочарование этим решением уже выразили власти США.
Ранее в своём выступлении Дуда в очередной раз подчеркнул, что Польша — «жертва», а не соучастница преступлений нацистской Германии.
АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши:Польши как государства в годы холокоста не существовало, польские институты не были частью немецкого репрессивного аппарата по уничтожению евреев. Польские институты не сотрудничали с немцами. Власти многих стран поддерживали нацистов. Во многих государствах нацистская Германия назначала марионеточные правительства. В Польше такого не было, Польша сражалась с Германией.
В свою очередь, в МИД еврейского государства подчеркнули, что Польша и Израиль «несут совместную ответственность за сохранение истории холокоста», и выразили надежду на то, что стороны смогут договориться о внесении корректив в законопроект.
Отношения между странами в последнее время заметно ухудшились. Масло в огонь подлил недавний отказ Варшавы принять у себя израильского министра образования Нафтали Беннета за его критику резонансного закона.
Министерство иностранных дел Колумбии назвало «абсурдными и безосновательными» заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на его жизнь.
Российский боксёр Дмитрий Бивол одержал победу по очкам в поединке с представителем Малави Айзеком Чилембой, таким образом защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.
Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, погибших в Центрально-Африканской республике, доставили самолётом в Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.
В Швеции задержанному капитану сухогруза «Би-би-си Лагос» с российским паспортом может грозить тюремный срок за управление судном в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Южного региона полиции Фредрика Братта.
Легендарный баскетболист, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан ответил на слова президента США Дональда Трампа о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
Интерес британцев к России находится по-прежнему на очень высоком уровне, несмотря на похолодание в отношениях Москвы и Лондона. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».
Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника команды Дениса Глушакова, получившего повреждение в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Высылка из Британии российских дипломатов негативно отразилась на работе посольства, осложнилось исполнение консульских функций. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24».