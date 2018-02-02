Onet: ОБСЕ призвала Польшу оставить историю историкам

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир осудил закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрено уголовное наказание за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления Третьего рейха или иные преступления против человечности. В ОБСЕ подчёркивают, что история должна оставаться предметом для независимых исследований, а не для свершения правосудия.
«История является предметом для независимых академических исследований и свободных дебатов, а не для правосудия. Закон должен быть отклонён», — заявил представитель ОБСЕ Арлем Дезир, комментируя поправки к польскому закону об Институте национальной памяти. «У меня серьёзные замечания к этому закону, который наказывает за высказывания, касающиеся исторического материала», — отметил Дезир, ответственный в ОБСЕ за вопросы свободы СМИ, пишет Onet.
«Хотя нам всем известна чувствительность к историческим фактам, свобода высказывания имеет особенное значение для историков и учёных… Только такие высказывания, которые представляют собой призыв к насилию или дискриминации, могут быть наказуемы», — добавил Дезир в сообщении, размещённом на сайте ОБСЕ.
По мнению представителя организации, закон должен быть отклонён как непропорциональное ограничение свободы выражения мнений.
«Я надеюсь на то, что для того, чтобы защитить свободу выражения мнений, президент наложит вето на закон», — добавил Дезир.
Сообщение ОБСЕ напоминает о 19-й статье Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающих принятие законов, которые наказывают за выражение мнения об исторических фактах.
Ранее Госдепартамент США призвал провести повторный анализ закона об Институте национальной памяти с точки зрения его потенциального влияния на принципы свободы слова и способности Польши оставаться реальным партнёром.
Поправки к закону об Институте национальной памяти вводят помимо прочего предписания, согласно которым каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству причастность или ответственность за преступления Третьего рейха или иные преступления против человечности, мира и военные преступления, будет приговорён к лишению свободы на срок до трёх лет или к выплате штрафа, резюмирует Onet.
Комментарии читателей на сайте Оnet.pl:
hz: Президент должен немедленно подписать закон об Институте национальной памяти.
aga: Вот так поднимаются с колен ПИС и Качиньский? Мы уже поссорились с немцами и французами. Сейчас мы разозлили США и Израиль. Мир смотрит на нас, как на дебилов с Востока. Первый секретарь Качиньский, ты делаешь это для того, чтобы отдать нас в руки Путина?
Czytelnik: В США правит конгресс, а в нём сионистские евреи — и это они там играют главную роль. Зять Трампа является одним из них. Сейчас они хотят влиять на вопросы в Польше.
staś@staś: Ещё одно. У нас нет права защищаться, а у евреев есть аллергия на пункт об их участии в преступлениях в отношении их братьев. Когда журналист задал вопрос раввину на тему того, что тот думает об участии евреев как надзирателей в лагерях, раввин покраснел и с явной злостью ответил, что это плохой вопрос, не надо об этом говорить. Это так должна выглядеть правда?
das@staś: В Израиле правят те же самые националистические популисты, как в настоящее время в Польше. Это был лишь вопрос времени, когда они поссорятся.
ED@ Czytelnik: А евреи были ок, когда они настаивали, чтобы Польшу приняли в НАТО? Потому что в конечном итоге это благодаря их мнению Польша сегодня является членом НАТО, и что??? Тогда они были ок? Ситуация в Польше выглядит драматическим образом — и это благодаря кому? Благодаря маленькому Качиньскому. Таким образом он уничтожает Польшу.
Gross@Nauczuciel historii: Поляки убили 30 тысяч евреев во время войны. Это исторические факты, которые ПИС пробует стереть.