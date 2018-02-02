Onet: ОБСЕ призвала Польшу оставить историю историкам

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир осудил закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрено уголовное наказание за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления Третьего рейха или иные преступления против человечности. В ОБСЕ подчёркивают, что история должна оставаться предметом для независимых исследований, а не для свершения правосудия.

«История является предметом для независимых академических исследований и свободных дебатов, а не для правосудия. Закон должен быть отклонён», — заявил представитель ОБСЕ Арлем Дезир, комментируя поправки к польскому закону об Институте национальной памяти. «У меня серьёзные замечания к этому закону, который наказывает за высказывания, касающиеся исторического материала», — отметил Дезир, ответственный в ОБСЕ за вопросы свободы СМИ, пишет Onet.

«Хотя нам всем известна чувствительность к историческим фактам, свобода высказывания имеет особенное значение для историков и учёных… Только такие высказывания, которые представляют собой призыв к насилию или дискриминации, могут быть наказуемы», — добавил Дезир в сообщении, размещённом на сайте ОБСЕ.

По мнению представителя организации, закон должен быть отклонён как непропорциональное ограничение свободы выражения мнений.

«Я надеюсь на то, что для того, чтобы защитить свободу выражения мнений, президент наложит вето на закон», — добавил Дезир.

Сообщение ОБСЕ напоминает о 19-й статье Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающих принятие законов, которые наказывают за выражение мнения об исторических фактах.

Ранее Госдепартамент США призвал провести повторный анализ закона об Институте национальной памяти с точки зрения его потенциального влияния на принципы свободы слова и способности Польши оставаться реальным партнёром.

Поправки к закону об Институте национальной памяти вводят помимо прочего предписания, согласно которым каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству причастность или ответственность за преступления Третьего рейха или иные преступления против человечности, мира и военные преступления, будет приговорён к лишению свободы на срок до трёх лет или к выплате штрафа, резюмирует Onet.