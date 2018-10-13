Times: расистских фанатов «Челси» отправят на перевоспитание в Освенцим

Футбольный клуб «Челси» планирует организовать образовательные экскурсии в концлагерь Освенцим для фанатов-расистов. Руководство команды надеется, что эта инициатива поможет искоренить антисемитизм среди болельщиков, сообщает The Times.
Футбольный клуб «Челси» объявил, что планирует не изгонять фанатов-расистов, а организовывать для них образовательные поездки в Освенцим. Возглавляет эту инициативу владелец лондонской команды Роман Абрамович, который надеется, что таким образом удастся искоренить антисемитизм среди болельщиков, пишет The Times.
«Если просто исключать людей, то их поведение никогда не удастся изменить, — считает председатель клуба Брюс Бак. — Такая политика даёт им шанс осознать, что они сделали, заставляет вести себя лучше».
Издание напоминает, что в прошлом фанатов «Челси» открыто критиковали за антисемитские оскорбления в песне о нападающем Альваро Мората. После этого клубу пришлось выступать с официальным заявлением, что он не приемлет подобных выражений.
Летом «Челси» уже отправлял 150 сотрудников и фанатов в «Освенцим». В годы Второй мировой в этом концлагере погибли более 1,1 млн. человек, в основном евреев, отмечает The Times.
Трест болельщиков «Челси» и Федерация футбольных болельщиков (FSF) поддержали идею. Представитель FSF Анвар Уддин заявил: «Мы согласны с Брюсом Баком, что простой запрет не изменит поведение или отношение людей. И мы аплодируем «Челси» за то, что он стал первым клубом Премьер-Лиги, который настолько публично выступает за подобный подход, и надеемся, что остальные последует его примеру».
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