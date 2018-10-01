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Обозреватель: украинские фанаты надели на матч футболки с портретом Гитлера

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Футбольные фанаты украинского клуба «Ворскла» пришли на матч чемпионата Украины в одежде с изображением Адольфа Гитлера. Как передаёт «Обозреватель», на ультрас были надеты черные футболки с большим портретом Гитлера, вокруг которго была надпись «Мой дедушка австрийский художник».
Обозреватель: украинские фанаты надели на матч футболки с портретом Гитлера
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Футбольные болельщики полтавской «Ворсклы» пришли на матч 10-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против черниговской «Десны» в одежде с изображением Адольфа Гитлера. Как пишет «Обозреватель», инцидент попал в прямой эфир телетрансляции матча. 

На ультрас были надеты черные футболки с большим портретом немецкого диктатора на груди. Вокруг изображения Гитлера была сделана надпись на русском языке «Мой дедушка австрийский художник». 

Как напоминает издание, в июне этого года ультрас винницкого футбольного клуба «Нива» поддержали свою команду на матче против «Агробизнеса» нацистской символикой – свастикой. Фанаты были одеты в красные футболки, из-за чего наряд образовал флаг третьего рейха, который был флагом Германии при Гитлере в 1933-1945 годах.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Обозреватель Украина Европа
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