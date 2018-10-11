Euronews: футболистам Кокорину и Мамаеву грозит до 7 лет тюрьмы за хулиганство

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые напали на водителя возле гостиницы «Пекин», а затем избили в кафе сотрудника Минпромторга, задержаны по делу о хулиганстве. Если все обвинения подтвердятся, им грозит до 7 лет лишения свободы. Клубы оскандалившихся футболистов «Зенит» и «Краснодар» также не исключают, что расторгнут с ними контракты, передаёт Euronews.
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны на 48 часов по делу о хулиганстве. В отношении спортсменов возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 7 лет лишения свободы.
ЮРИЙ ТИТОВ, пресс-секретарь ГУ МВД по Москве:Следователями принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй двести тринадцатой Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно — хулиганство.
По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором замешаны футболисты, произошёл утром 8 октября у гостиницы «Пекин», когда двое мужчин напали на водителя машины Mercedes, принадлежавшей ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.
После избиения водителя компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Причиной его избиения мог стать конфликт на национальной почве. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор центра НАМИ Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу.
Клубы футболистов «Зенит» и «Краснодар» не исключают расторжения контрактов. В Российском футбольном союзе заявили, что поддержат такое решение и изучат возможности собственных санкций.
Это не первый крупный скандал с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад после чемпионата Европы, на котором российская сборная не выиграла ни одного матча, футболисты устроили праздник в дорогом клубе Монте-Карло. Позже игроки принесли извинения.
Адвокат нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов считает, что действия футболиста против чиновника Минпромторга Дениса Пака не должны проходить под статьёй «Хулиганство».
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