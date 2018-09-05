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Daily Mail: футболисты сборной России поздравили Черчесова с 55-летием, надев накладные усы

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Игроки российской сборной впервые собрались после чемпионата мира и поздравили своего тренера Станислава Черчесова с 55-летием, надев накладные усы и специальные футболки, сообщает The Daily Mail. Как пишет издание, чемпионат мира стал успешным для Черчесова и российской сборной, которая теперь возобновила тренировки и начинала пробиваться на чемпионат Европы 2020 года.
Daily Mail: футболисты сборной России поздравили Черчесова с 55-летием, надев накладные усы
РИА
Игроки российской сборной впервые собрались после чемпионата мира и поздравили своего тренера Станислава Черчесова с 55-летием, надев накладные усы и специальные футболки, сообщает The Daily Mail.
 
Как отмечает британское издание, этим летом Черчесов стал «культовой фигурой» в России, поскольку при нём российская сборная по футболу впервые смогла пройти в четвертьфинал чемпионата мира.
 
Собравшись после двухмесячных каникул, футболисты надели накладные усы, чтобы выглядеть, как Черчесов, а также специальные футболки, на которых их тренер изображён в костюме космонавта. Игроки также вручили Черчесову подарок и футболку российской сборной с его именем и возрастом на спине.
 
Этот чемпионат стал успешным для Черчесова и российской сборной, которая теперь возобновила тренировки и начинала пробиваться на чемпионат Европы 2020 года, пишет The Daily Mail.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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