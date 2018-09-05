Daily Mail: футболисты сборной России поздравили Черчесова с 55-летием, надев накладные усы

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National Interest: Су-35 — самый страшный кошмар для ВВС США National Interest
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CNN: Трамп предостерёг Асада и его союзников от «безрассудного» наступления на Идлиб CNN
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Der Spiegel: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Германию Der Spiegel
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Эрдоган назвал важным сотрудничество с Россией на фоне ситуации в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество между Россией и Турцией на фоне возможной военной операции армии Сирии в провинции Идлиб является очень важным. Об этом сообщает Haberturk.
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Посольство России в США прокомментировало сообщения о проблемах со здоровьем Никулина
В посольстве России в США заявили, что сообщения СМИ о возможных «проблемах с психическим состоянием» экстрадированного из Чехии в Соединённые Штаты россиянина Евгения Никулина вызывают тревогу.
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Лавров заявил о желании США создать «долгосрочный опасный раздражитель» на границе с Россией
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что не видит других целей США на Украине, кроме желания создать «новый долгосрочный опасный раздражитель» на границе с Россией.
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Страны Америки призвали власти Венесуэлы принять международную помощь
МИД Эквадора опубликовал декларацию, подписанную 11 странами Америки, с призывом к властям Венесуэлы принять международную помощь для решения гуманитарного кризиса.
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Мэр Днепра прокомментировал предложение запретить российские песни в городе
Мэр украинского города Днепра Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет принято, так как его невозможно исполнить.
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МЧС устанавливает причину хлопка в жилом доме в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС выясняют причину хлопка в квартире жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления МЧС.
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Лавров заявил о различии конечных целей России, Турции и Ирана в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что конечные цели Москвы в Сирии не во всём совпадают с целями Ирана и Турции.
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Постпред США в ООН заявила, что Россия и Китай мешают денуклеаризации КНДР
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Россия и Китай мешают решать проблему с ядерным разоружением Северной Кореи.
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В Днепре предложили запретить российские песни
На Украине городской совет Днепра рассмотрит предложение о запрете песен российских исполнителей на территории города. Проект соответствующего решения размещён на сайте горсовета.
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Ведущие тренеры Европы предложили УЕФА отменить правило выездного гола
Ряд тренеров европейских клубов предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола.
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у северо-восточного побережья японского острова Хонсю.
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Хейли рассказала об отсутствии у США стремления сменить власть в Иране
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у американской стороны нет намерения сменить власть в Иране.
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Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии по футболу
Аргентинский специалист Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии по футболу.
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В Подмосковье нашли редкую «бабочку-колибри»
В Московской области нашли редкую для региона «бабочку-колибри», сообщает телеканал «360».
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Лавров: США заверяли Россию, что обеспечат размежевание оппозиции и террористов в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире Первого канала, что США заверяли Россию в обеспечении размежевания оппозиции и террористов в Сирии.
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Моргунов одержал победу на международном легкоатлетическом турнире в Хорватии
Россиянин Тимур Моргунов стал победителем международного легкоатлетического турнира в хорватском Загребе в секторе прыжков с шестом.
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Романцев считает, что руководство «Спартака» готовилось к продаже Промеса
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса из московского клуба в испанскую «Севилью».
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В Крыму прокомментировали намерение Киева увеличить военное присутствие в Азовском море
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.
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Трамп заявил о поддержке Аргентины Соединёнными Штатами на фоне экономического кризиса в стране
Американский лидер Дональд Трамп заявил главе Аргентины Маурисио Макри, что США поддерживают аргентинский народ на фоне сложной экономической ситуации в стране.
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Музей «Палаты бояр Романовых» в Москве откроется 7 сентября после реставрации
В Москве торжественное открытие музея «Палаты бояр Романовых» после реставрации запланировано на 7 сентября, сообщает m24.
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В Совфеде прокомментировали возбуждение Киевом уголовного дела против посетивших Крым немецких депутатов
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал возбуждение Киевом уголовного дела против посетивших российский регион немецких депутатов.
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Червиченко высказался о ситуации вокруг «Ростов Арены»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление «Ростова» относительно ситуации с проведением концерта на поле стадиона «Ростов Арена».
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Хейли заявила о желании США провести отдельное заседание СБ ООН по ситуации в сирийском Идлибе
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона хочет провести отдельное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Идлибе.
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Эксперт оценил подписание «Зенитом» контракта с Маркизио
Агент и бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в беседе с ФАН оценил подписание петербургским «Зенитом» контракта с итальянским футболистом Клаудио Маркизио.
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«Локомотив» разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Ярославский «Локомотив» одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что по меньшей мере пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице.
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«Црвена Звезда» предоставит дополнительную защиту Шакири из-за его жеста на ЧМ-2018
Директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Тержич сообщил, что клуб намерен предоставить дополнительную защиту хавбеку «Ливерпуля» Джердану Шакири во время его приезда на матч Лиги чемпионов в Белград.
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В Белом доме прокомментировали выход новой книги о Трампе
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».
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В Тверской области обезвредили 30 снарядов времён Великой Отечественной войны
В Ржевском районе обезвредили 30 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Тверской области.
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В Москве намерены запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году
В Москве собираются запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году, передаёт m24.
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На форме сборной Украины по футболу появился лозунг «Слава Украине»
Сборная Украины по футболу провела презентацию новых комплектов игровой формы.
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Трамп пообещал федеральную помощь для ликвидации возможных последствий урагана «Гордон»
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти окажут помощь жителям тех штатов, которые могут пострадать от урагана «Гордон».
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Спортивный директор «Зенита» рассказал подробности переговоров с Маркизио
Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как проходили переговоры с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.
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В Совфеде прокомментировали новый доклад ОЗХО об отравлении в Эймсбери
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый отчёт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении в Эймсбери.
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Эксперт прокомментировал переход экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио в «Зенит»
Бывший тренер системы «Зенита», комментатор Алексей Стрепетов в беседе с Nation News прокомментировал переход экс-игрока «Ювентуса» Клаудио Маркизио в петербургский клуб.
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В США заявили о «быстром ответе» в случае, если Вашингтон увидит применение Асадом химоружия
В Белом доме заявили, что США готовы «быстро ответить», если посчитают, что президент Сирии Башар Асад применил химическое оружие.
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Началось строительство тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы
На Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции — «Мневники» и «Улица Народного Ополчения», передаёт «Утро.ру».
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Стивенс не смогла защитить титул победительницы US Open, проиграв Севастовой
Американская теннисистка Слоан Стивенс сложила полномочия победительницы четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open, проиграв латвийке Анастасии Севастовой в четвертьфинале.
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Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербург
Французская актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
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ОЗХО: пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что применялось в Солсбери
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором говорится, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери.
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Вице-президент СБР заявил, что пока не вправе комментировать дела о допинговых нарушениях биатлонистов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что согласно установленным правилам не вправе комментировать информацию о допинговых разбирательствах вокруг четырёх российских биатлонистов.
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На Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским
В Свердловской области суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает URA.RU.
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Спикер Верховной рады назвал Гитлера «самым большим» практиком прямой демократии
Спикер украинского парламента Андрей Парубий сказал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был одним из тех, кто больше всего «практиковал прямую демократию».
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Промышленный форум откроется 11 сентября в Ижевске
Промышленный форум начнёт работу 11 сентября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия».
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Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в сборной Германии по футболу
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер опроверг информацию СМИ, согласно которой в национальной команде во время чемпионата мира 2018 года был раскол на конфликтующие группировки по этническому признаку.
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Лавров: нормандский формат после убийства Захарченко собирать кощунственно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что нормандский формат переговоров после гибели главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно, особенно в свете того, что в Берлине и Париже не осудили это убийство.
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Украина вслед за ЕС может принять решение об отмене перехода на летнее время
Минэкономразвития Украины намерено обратиться в правительство с предложением отменить переход на летнее время, если Европейский союз примет аналогичное решение на своей территории.
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«Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой» может стать последним на новом стадионе
Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением относительно перспектив проведения домашних матчей команды на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе «Ростов Арена».
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Вдова Маккейна рассказала, кто займёт место её супруга в сенате
Синди Маккейн, вдова скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна, рассказала, кто займёт место её мужа в сенате США.
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Эксперт оценил перспективы запуска энергоблоков новых ТЭС в Крыму
Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы запуска первых энергоблоков Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе.