СТРАНА.ua: УЕФА попросили больше не разводить клубы Украины и России в еврокубках

Международная организация Sport for all отправила в УЕФА официальное обращение, в котором попросила прекратить практику развода российских и украинских клубов в еврокубках. Как пишет «СТРАНА.ua», по мнению активистов организации, мероприятия с участием спортсменов из России и Украины могут проходить без каких-либо инцидентов.

В УЕФА поступило официальное обращение от международной организации Sport for all, в котором футбольных еврофункционеров попросили прекратить практику развода российских и украинских клубов в еврокубках. Как пишет «СТРАНА.ua», по мнению активистов организации, мероприятия с участием спортсменов из России и Украины могут проходить без каких-либо инцидентов.

«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу. Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа», — заявил глава организации Янис Кузинс.

По его мнению, чтобы избежать провокаций, на первом этапе игры можно проводить без болельщиков или на нейтральной территории.

«Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков, и всё прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна», — отметил Кузинс.