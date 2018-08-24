Bild: у «Ростова» появились «ковровые» футболки — уродливые, но культовые
«Уродливые, но культовые» — так немецкий таблоид Bild написал о новой серии футболок ФК «Ростов».
Этот футбольный клуб существует с 1930 года, а в 2016 году он приобрёл известность среди болельщиков в Германии, когда победил «Баварию» на групповом этапе Лиги чемпионов со счётом 3:2.
Однако только сейчас клуб действительно стал знаменитым по всему миру, утверждает издание. Своей известностью «Ростов» обязан новым футболкам в расцветке ковра — «однозначно самым уродливым в мире».
Как поясняется в статье, футболки такой расцветки под персидский ковёр, по-видимому, действительно приносят удачу. Однажды болельщик «Ростова», в отремонтированном доме которого, вероятно, не нашлось больше места для ковра, принёс его с собой на стадион, рассказывает Bild. Именно в той игре «Ростов» победил «Енисей» из Красноярска со счётом 4:0.
После этого ковёр сразу стал талисманом «Ростова», тут же объявившего о выпуске новых футболок. Их уже можно заказать в интернете на сайте клуба. Одна футболка обойдётся примерно в €32, пишет немецкий таблоид.
Как иронически отмечает автор статьи, пока не известно, не прилагается ли к такому «ковру» пылесос. Также репортёр Bild предполагает, что такая футболка, возможно, способна даже летать — очевидно, подразумевая при этом сходство с ковром-самолётом.
В любом случае, футболки «Ростова» уже приобрели статус культовых, признаёт издание. 500 экземпляров уже успели раскупить, подчёркивает немецкий таблоид.