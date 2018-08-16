Левый берег: украинский футболист стал игроком клуба российской армии

Украинский футболист Виталий Приндета стал игроком российского клуба «СКА — Хабаровск». Как пишет «Левый берег», в спортивном клубе российской армии из Хабаровска Приндета присоединится ещё к двум украинцам, которые там выступают — Денису Дедечко и Виталию Федотову.
Бывший игрок и воспитанник луцкой «Волыни» Виталий Приндета стал игроком российского клуба. Как пишет «Левый берег», 15 августа, ФК «СКА — Хабаровск» подписал полноценный контракт с 25-летним украинцем.
«Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за российской премьер-лигой, поэтому знал о команде "СКА-Хабаровск". Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть в премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу», — прокомментировал свой переход Приндета.
Виталий Приндета с 2016 года играл в чемпионате Греции за «Платаниас» и «Ламию». В спортивном клубе армии России из Хабаровска Приндета присоединится ещё к двум украинцам, которые там выступают — Денису Дедечко и Виталию Федотову.
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