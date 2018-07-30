Sky: Неймар признал, что с симуляцией он немного переборщил

Бразильский футболист Неймар признался, что во время чемпионата мира в России он несколько переборщил со своими театральными выступлениями на поле, пишет Sky News. Однако, как отмечает канал, футболист заявил, что услышал критику в свой адрес и пообещал «стать новым человеком».

Бразильский футболист Неймар признался, что во время чемпионата мира в России он несколько раз преувеличивал свою реакцию на нарушение правил со стороны его соперников, сообщает Sky News.

В видео, которое транслировалось по нескольким бразильским телеканалам, 24-летний нападающий впервые учёл критику и пообещал исправиться.

В ходе турнира Неймар забил два гола, а его игра не слишком разочаровывала до самого конца, когда его команда потерпела поражение от Бельгии в четвертьфинале. Однако болельщики и игроки обратили гораздо больше внимания не на его футбольные достижения, а на театральные выступления на поле, в число которых входили нырки, катание по полю и частые споры с судьями.

«Вы можете считать, что я преувеличивал. И иногда я действительно преувеличиваю. Но правда в том, что я страдаю на поле», — заявил Неймар в рекламном ролике.

В этой рекламе бразильский форвард также попытался объяснить, почему он не сделал никаких заявлений сразу после игры с Бельгией. «Когда я ухожу, не давая интервью, то это не потому, что я стремлюсь только к лаврам победителя. Это потому, что я всё ещё не научился вас разочаровывать. Когда кажется, что я невежлив, то это не потому, что я испорченный ребёнок. Это потому, что я не научился, как надо расстраиваться», — отметил Неймар.

«Вы можете думать, что я слишком много падаю, но правда в том, что я не падаю, я распадаюсь на части, — добавил он, имея в вижу поражение в матче против Бельгии.

Видеоролик заканчивается обещанием Неймара стать новым человеком.

«У меня ушло много времени на то, чтобы принять вашу критику. У меня ушло много времени на то, чтобы посмотреть на своё отражение в зеркале и стать новым человеком, — признался бразилец. — Я падал, но только тот, кто падал, может встать на ноги».

В итоге Неймар попросил своих фанатов сделать выбор. «Вы можете продолжить кидать в меня камни или отбросить эти камни в сторону и помочь мне встать. Когда встану я, со мной будет стоять вся Бразилия», — подытожил футболист.