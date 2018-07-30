Sky: Неймар признал, что с симуляцией он немного переборщил

Бразильский футболист Неймар признался, что во время чемпионата мира в России он несколько переборщил со своими театральными выступлениями на поле, пишет Sky News. Однако, как отмечает канал, футболист заявил, что услышал критику в свой адрес и пообещал «стать новым человеком».
Бразильский футболист Неймар признался, что во время чемпионата мира в России он несколько раз преувеличивал свою реакцию на нарушение правил со стороны его соперников, сообщает Sky News.
В видео, которое транслировалось по нескольким бразильским телеканалам, 24-летний нападающий впервые учёл критику и пообещал исправиться.
В ходе турнира Неймар забил два гола, а его игра не слишком разочаровывала до самого конца, когда его команда потерпела поражение от Бельгии в четвертьфинале. Однако болельщики и игроки обратили гораздо больше внимания не на его футбольные достижения, а на театральные выступления на поле, в число которых входили нырки, катание по полю и частые споры с судьями.
«Вы можете считать, что я преувеличивал. И иногда я действительно преувеличиваю. Но правда в том, что я страдаю на поле», — заявил Неймар в рекламном ролике.
В этой рекламе бразильский форвард также попытался объяснить, почему он не сделал никаких заявлений сразу после игры с Бельгией. «Когда я ухожу, не давая интервью, то это не потому, что я стремлюсь только к лаврам победителя. Это потому, что я всё ещё не научился вас разочаровывать. Когда кажется, что я невежлив, то это не потому, что я испорченный ребёнок. Это потому, что я не научился, как надо расстраиваться», — отметил Неймар.
«Вы можете думать, что я слишком много падаю, но правда в том, что я не падаю, я распадаюсь на части, — добавил он, имея в вижу поражение в матче против Бельгии.
Видеоролик заканчивается обещанием Неймара стать новым человеком.
«У меня ушло много времени на то, чтобы принять вашу критику. У меня ушло много времени на то, чтобы посмотреть на своё отражение в зеркале и стать новым человеком, — признался бразилец. — Я падал, но только тот, кто падал, может встать на ноги».
В итоге Неймар попросил своих фанатов сделать выбор. «Вы можете продолжить кидать в меня камни или отбросить эти камни в сторону и помочь мне встать. Когда встану я, со мной будет стоять вся Бразилия», — подытожил футболист.
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