Handelsblatt провозгласила букмекеров главными победителями ЧМ-2018

Во время мирового первенства по футболу в России букмекерские фирмы буквально оккупировали российский телевизионный ландшафт, пишет Handelsblatt. В итоге количество ставок выросло на 50%, число клиентов компаний — на 140%, а их доходы — в целых два раза, отмечает журналист немецкой газеты.
Во время чемпионата мира по футболу в России букмекерские конторы буквально «оккупировали российский телевизионный ландшафт». Перед играми, в перерывах между таймами и после матчей телезрителям пришлось «терпеливо сносить» большое количество рекламных роликов компаний, принимающих ставки, пишет немецкая газета Handelsblatt.
«Именно они и стали главными победителями мирового первенства по футболу, — считает автор статьи Андре Баллин. — В ходе турнира в Российской Федерации объём сделок букмекеров увеличился в четыре раза».
На протяжении чемпионата мира по футболу заплатить €100 тыс. за минуту рекламного времени на телевидении для букмекерских контор «было раз плюнуть», продолжает журналист Handelsblatt.
При этом телевизионную рекламу принимающих ставки компаний разрешили в Российской Федерации только в апреле 2017 года: соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, отмечает автор статьи.
«Подобная либерализация, однако, не без подвоха для букмекерских фирм: пять процентов прибыли букмекеры должны отдавать на развитие детского и юношеского спорта в России», — поясняет Андре Баллин.
Несмотря на это, принимающим ставки компаниям выгодно работать в Российской Федерации, ведь «речь идёт о миллиардах». Только в прошлом году оборот букмекерских контор в России составил €10 млрд, уточняет журналист немецкой газеты.
«В этом же году букмекеры легко переплюнут этот результат. По оценкам лидирующей в сфере компании «Лига Ставок», один только чемпионат мира по футболу принёс фирмам от 3 до 3,5 миллиардов евро. По сравнению с предыдущими месяцами количество ставок выросло на 50 процентов, число клиентов — даже на 140 процентов, а доходы букмекеров — в целых два раза. При этом мировое футбольное первенство всего лишь турбоускоритель и без того бурного процесса», — подчёркивает автор статьи Андре Баллин.
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