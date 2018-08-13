Das Erste: и в свои 90 «оазису отдыха» в Москве не до сна

The Scorpions спели о нём, москвичи его просто любят: вот уже на протяжении 90 лет Парк Горького — «оазис отдыха», в котором можно укрыться от суеты большого города, передаёт Das Erse. И это притом что ещё каких-то 20 лет назад жители и гости столицы элементарно не отваживались туда ходить, отмечает журналист немецкого телеканала.

Уже во времена холодной войны жители Москвы весело проводили время в самом центре столицы — в Парке Горького: на знаменитом колесе обозрения, на лужайках во время театральных представлений или на многочисленных игровых и спортивных площадках. Центральный парк культуры и отдыха был открыт ровно 90 лет назад. Согласно планам советского режима, здесь «новый человек» должен был развлекаться, а также умственно и физически развиваться. От этого педагогического подхода парк уже давно избавили. Сегодня же москвичи считают его оазисом отдыха, в котором можно укрыться от суеты большого города. Репортаж Демиана фон Остена.



The Scorpions спели о нём, москвичи его просто любят: вот уже на протяжении 90 лет Парк Горького — место отдыха и снятия напряжения в суматохе повседневной московской жизни.



ЕКАТЕРИНА: С самого детства мы здесь. Детство на роликах тоже прошло здесь.



ТАТЬЯНА: Гуляли мы с ребятами, где-то пивка попили. Здесь вот на улице была палатка с чешским пивом. Ну, студенты мы были.



ОЛЯ: Моё воспоминание — здесь гуляла со своим молодым человеком много лет назад. Там есть белая верандочка, и вечером мы там танцевали. Было очень романтично.



В 90-е годы парк, однако, утратил большую часть своего первоначального обаяния: ржавые аттракционы — чаще всего секонд-хенд из Германии, — незаконно установленные ларьки, мусор. В обедневший парк москвичи больше не отваживались ходить.



БОРИС БОЛЕЛОВ, пресс-секретарь Парка Горького: Когда сюда пришла молодая команда, они решили — чтобы сделать это место вновь привлекательным, нужно убрать всё лишнее. Они разогнали торговцев, снесли аттракционы и шашлычные, запретили бесконечные праздники пива и сделали всё бесплатным.



Парк Горького сегодня — это многочисленные спортивные площадки и международное современное искусство. Вместе с парком всё больше видоизменялся и центр Москвы. В настоящее время Парк Горького вновь стал центром притяжения после наступления темноты — для тех, кто хочет потанцевать или сыграть в петанк, выпив при этом стаканчик сидра.



Парк Горького никогда не спит — даже в свои 90 лет!



Дата выхода в эфир 13 августа 2018 года.