Московский парк «Зарядье», который полюбился многим туристам, является не просто очередным местом отдыха для москвичей и гостей столицы. Как пишет The Wall Street Journal, «Зарядье» также является наглядным доказательством стремления Москвы к тому, чтобы в мире её воспринимали как просвещённого разработчика городской инфраструктуры.

Пройдя всего несколько шагов от Красной площади, пешеходы оказываются по колено в покрытой росой траве, в окружении роз и берёз. Как пишет The Wall Street Journal, такая удивительная смена картины и настроения стала возможна благодаря созданию парка «Зарядье» площадью 13 га.

Как продолжает автор статьи, если пойти в одну сторону, вы выйдете к прудам с кувшинками, если пойти в другую сторону, вы увидите белую бетонную арку, которая возникает прямо из-под земли. Эта конструкция, покрытая мхом, лишайником, можжевельником и пушистыми карликовыми соснами, является медиацентром, где посетители могут получить всю нужную информацию в специальных информационных киосках, купить билеты на различные мероприятия или даже совершить виртуальный полёт над Москвой.

Однако это место играет гораздо более значительную роль, о чём свидетельствует неожиданный визит президента России Владимира Путина, который приехал туда на прошлой неделе. Парк «Зарядье» — это не только реклама красоты роскошных пейзажей России, он также является наглядным доказательством стремления Москвы к тому, чтобы в мире её воспринимали как просвещённого разработчика городской инфраструктуры.

Парк «Зарядье» стал результатом работы целой группы архитекторов во главе с нью-йоркской компанией Diller Scofidio + Renfro, а разработчиком общего плана и ландшафта стала нью-йоркская компания Hargreaves Associates и её местный партнёр Citymakers. В отличие от других парков, типичных для Москвы, парк «Зарядье» был создан в рамках нового подхода к городскому ландшафту, и в него органично вписались элементы интерактивной культуры. Подобными чертами обладают чикагский парк Millennium, парки High Line и Governors Island в Нью-Йорке, а также лондонский Олимпийский парк королевы Елизаветы.

В «Зарядье» есть множество мест для проведения различных мероприятий, что является отличительной чертой новых городских парков. Там есть два ресторана, один из которых выдержан в тематике спутника. В природном центре есть аэропонический флорариум, а также лаборатории, где проходят занятия по генной инженерии и биотехнологии. Ледяная пещера опутана системой труб, по которым движется охлаждающий агент, и представляет собой 70 тонн замёрзшей воды, форму которой придал местный художник. А над рекой выступает 70-метровый мост в форме бумеранга, который можно назвать мечтой любителей селфи.

Как заключает автор статьи, у каждой эпохи есть свой стиль парков. Находящийся на другом берегу реки парк Горького разрабатывался таким образом, чтобы быть формальным и торжественным. «Зарядье» же отвечает новым потребностям и устремлениям, и этот парк должен стать образцом самого современного зелёного урбанизма.

«Со временем, возможно, именно журчание ручьёв и шум лиственницы, тысячелистник и васильки, на которых уже можно нередко увидеть бабочек павлиний глаз, станут самыми яркими воспоминаниями для людей, которые имели удовольствие прогуляться по его тщательно продуманным тропинкам», — подводит итог The Wall Street Journal.