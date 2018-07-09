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Washington Post: Овечкин с Кубком Стэнли устроил праздник для российских болельщиков

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привёз в Россию Кубок Стэнли, который американская хоккейная команда под его руководством смогла завоевать впервые в своей истории. На родине Овечкина встречали тысячи радостных российских болельщиков, для которых он устроил «невероятный праздник, пишет The Washington Post.
Washington Post: Овечкин с Кубком Стэнли устроил праздник для российских болельщиков
Reuters

«Серебро ярко сверкало в лучах вечернего солнца, когда Кубок Стэнли в воскресенье оказался на Красной площади», — пишет The Washington Post. Огромный кубок был в руках одного из самых узнаваемых российских спортсменов  звезды хоккея Александра Овечкина, который привёз главную хоккейную награду из США «на главную площадь своей родной страны», где его тут же окружила толпа поклонников. Они изо всех сил старались протиснуться к Овечкину поближе, чтобы поприветствовать спортсмена и коснуться кубка, просили его сфотографироваться или дать автограф и радостно выкрикивали поздравления, говорится в статье.

«Молодец, Саня!» — кричали некоторые из них, а другие звонили друзьям и знакомым, чтобы рассказать об этом событии. Когда толпа приблизилась к собору Василия Блаженного, Овечкин остановился и попросил всех немного отойти назад, чтобы сфотографироваться с кубком на фоне этой известной российской достопримечательности. Толпа людей, которая к тому моменту уже значительно выросла, расступилась, чтобы не загораживать собор, и хоккеист поднял кубок над головой под громкие возгласы поддержки. И сразу же над головами собравшихся поднялось множество смартфонов — люди хотели сфотографировать Овечкина, наконец вернувшегося на родину с наградой, которую, по мнению многих, он рано или поздно должен был завоевать, пишет The Washington Post.
 
С тех пор как «Вашингтон Кэпиталз» под его руководством впервые выиграли в США свой Кубок Стэнли, прошёл месяц. И Овечкину как капитану победившей команды по традиции было разрешено на два дня привезти этот кубок в свой родной город, поясняется в статье. Для российского спортсмена это стало моментом исполнения мечты. «Я хотел стать тем парнем, который привезёт кубок», — признался сам Овечкин, который пообещал это сделать ещё летом прошлого года.
 
Когда в прошлом году Овечкин приезжал в Россию и снова зашёл в свою старую раздевалку на спортивной базе хоккейного клуба «Динамо», где он играл ещё подростком и где в вестибюле висит его большая фотография с личной подписью: «Спасибо за всё», — то пообещал тренеру «Динамо» Владимиру Воробьёву, что обязательно вернётся сюда с Кубком Стэнли и что они вместе выпьют пива, напоминает The Washington Post. В субботу, 7 июля, он смог выполнить своё обещание. Когда его автомобиль подъехал к тренировочной базе, перед зданием уже были сооружены арка из белых и голубых воздушных шаров и пьедестал для Кубка Стэнли, отмечается в статье.
 
Овечкин занёс кубок наверх, где располагается музей «Динамо» и за стеклом находятся клюшки и форма знаменитых хоккеистов с их автографами. Кубок Стэнли впервые приехал в Россию в 1997 году, когда «Детройт», в составе которого играли пятеро россиян, одержал победу, а Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» привозил кубок в прошлом и позапрошлом годах. Однако ни на одного игрока не возлагалось столько надежд, как на Овечкина, который стал величайшим бомбардиром в истории НХЛ, подчёркивает The Washington Post. Когда Овечкину было 14, член Зала славы Игорь Ларионов, который выиграл три Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», приехал на базу «Динамо» и рассказал о своей карьере и чемпионатах. Затем он сам впервые увидел этот кубок вживую и смог к нему прикоснуться, когда посетил Зал славы в Торонто, будучи ещё дебютантом «Вашингтон Кэпиталз». «Я знал, что однажды мы его завоюем», — заявил спортсмен.
 
Сказав детям, тренирующимся в «Динамо», что нужно следовать за своей мечтой, и сфотографировавшись с Кубком Стэнли, Овечкин зашнуровал коньки и вынес кубок на каток, где он когда-то тренировался, высоко подняв его над головой. Потом он вернулся в раздевалку, поставил кубок и выпил холодного пива с тренером «Динамо», говорится в статье. «Знаете, Алекс — настоящая звезда. Даже когда он ещё был очень молодым, все, кто с ним играл и работал, знали, что он станет настоящей звездой», — приводит The Washington Post слова Воробьёва.
 
Кубок Стэнли «наконец прошёл через таможню, преодолел затруднения на московских дорогах и снова оказался в руках Овечкина» после часа дня в субботу, сообщается в статье. Овечкин взял его с собой, когда отправился в фан-зону около Московского государственного университета, где транслировался матч четвертьфинала между Россией и Хорватией. Когда Овечкин поднял кубок над головой, один из болельщиков крикнул ему: «Мы ждали тебя всю свою жизнь», — пишет The Washington Post.
 
В целом Овечкин сфотографировался со своими поклонниками более трёх тысяч раз в рамках мероприятия, организованного «Командой Путина» — общественным движением, которое спортсмен основал в ноябре в поддержку президента России Владимира Путина, отмечается в статье. День завершился частной вечеринкой в шикарном караоке-клубе, на которой также присутствовали известные российские актёры, музыканты, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из «Вашингтон Кэпиталз» и бывший центральный нападающий «Вашингтона» Сергей Федоров. Пока хоккеист ждал момента, когда он сможет выйти и показать Кубок Стэнли всем присутствующим в зале, ведущий объявил собравшимся: «Этот момент нужно запомнить. Он ждал этот кубок очень и очень долго».
 
После «шумной и публичной субботы» в воскресенье Овечкин взял с собой кубок на закрытый хоккейный матч, на котором присутствовали высокопоставленные правительственные чиновники, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Он также побывал в квартире, где провёл своё детство. А затем вместе с родителями съездил на кладбище на могилу своего старшего брата Сергея, который погиб в результате автомобильной аварии, когда Овечкину было 10. «Это тяжело. Но я думаю, что для меня лично это было очень важно, потому что он мой брат. Он побуждал меня стараться, полностью выкладываться на льду», — рассказал потом спортсмен журналистам.
 
«Затем Овечкин отправился с кубком в самое главное место страны — туда, где стены Кремля окружают площадь, в центре которой находится собор Василия Блаженного», — говорится в статье.  Знаменитые российские хоккеисты Фетисов и Ларионов тоже фотографировались там, когда они привозили кубок в Москву после победы «Ред Уингз», однако на этот раз зрителей собралось гораздо больше. «Не знаю, кто это был — я или Кубок Стэнли. Но мы оба уделяем этой ситуации особое внимание. Это особый момент. Приятно видеть, когда люди понимают, что ты хочешь сделать... Мои друзья были в баре — и они отправили мне фотографию, как я иду, и сколько людей идёт за мной. Это было невероятно», — цитирует в заключение слова Овечкина The Washington Post.

 

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