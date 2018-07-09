Washington Post: Овечкин с Кубком Стэнли устроил праздник для российских болельщиков

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привёз в Россию Кубок Стэнли, который американская хоккейная команда под его руководством смогла завоевать впервые в своей истории. На родине Овечкина встречали тысячи радостных российских болельщиков, для которых он устроил «невероятный праздник, пишет The Washington Post.

«Серебро ярко сверкало в лучах вечернего солнца, когда Кубок Стэнли в воскресенье оказался на Красной площади», — пишет The Washington Post. Огромный кубок был в руках одного из самых узнаваемых российских спортсменов — звезды хоккея Александра Овечкина, который привёз главную хоккейную награду из США «на главную площадь своей родной страны», где его тут же окружила толпа поклонников. Они изо всех сил старались протиснуться к Овечкину поближе, чтобы поприветствовать спортсмена и коснуться кубка, просили его сфотографироваться или дать автограф и радостно выкрикивали поздравления, говорится в статье.

«Молодец, Саня!» — кричали некоторые из них, а другие звонили друзьям и знакомым, чтобы рассказать об этом событии. Когда толпа приблизилась к собору Василия Блаженного, Овечкин остановился и попросил всех немного отойти назад, чтобы сфотографироваться с кубком на фоне этой известной российской достопримечательности. Толпа людей, которая к тому моменту уже значительно выросла, расступилась, чтобы не загораживать собор, и хоккеист поднял кубок над головой под громкие возгласы поддержки. И сразу же над головами собравшихся поднялось множество смартфонов — люди хотели сфотографировать Овечкина, наконец вернувшегося на родину с наградой, которую, по мнению многих, он рано или поздно должен был завоевать, пишет The Washington Post.

С тех пор как «Вашингтон Кэпиталз» под его руководством впервые выиграли в США свой Кубок Стэнли, прошёл месяц. И Овечкину как капитану победившей команды по традиции было разрешено на два дня привезти этот кубок в свой родной город, поясняется в статье. Для российского спортсмена это стало моментом исполнения мечты. «Я хотел стать тем парнем, который привезёт кубок», — признался сам Овечкин, который пообещал это сделать ещё летом прошлого года.

Когда в прошлом году Овечкин приезжал в Россию и снова зашёл в свою старую раздевалку на спортивной базе хоккейного клуба «Динамо», где он играл ещё подростком и где в вестибюле висит его большая фотография с личной подписью: «Спасибо за всё», — то пообещал тренеру «Динамо» Владимиру Воробьёву, что обязательно вернётся сюда с Кубком Стэнли и что они вместе выпьют пива, напоминает The Washington Post. В субботу, 7 июля, он смог выполнить своё обещание. Когда его автомобиль подъехал к тренировочной базе, перед зданием уже были сооружены арка из белых и голубых воздушных шаров и пьедестал для Кубка Стэнли, отмечается в статье.

Овечкин занёс кубок наверх, где располагается музей «Динамо» и за стеклом находятся клюшки и форма знаменитых хоккеистов с их автографами. Кубок Стэнли впервые приехал в Россию в 1997 году, когда «Детройт», в составе которого играли пятеро россиян, одержал победу, а Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» привозил кубок в прошлом и позапрошлом годах. Однако ни на одного игрока не возлагалось столько надежд, как на Овечкина, который стал величайшим бомбардиром в истории НХЛ, подчёркивает The Washington Post. Когда Овечкину было 14, член Зала славы Игорь Ларионов, который выиграл три Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», приехал на базу «Динамо» и рассказал о своей карьере и чемпионатах. Затем он сам впервые увидел этот кубок вживую и смог к нему прикоснуться, когда посетил Зал славы в Торонто, будучи ещё дебютантом «Вашингтон Кэпиталз». «Я знал, что однажды мы его завоюем», — заявил спортсмен.

Сказав детям, тренирующимся в «Динамо», что нужно следовать за своей мечтой, и сфотографировавшись с Кубком Стэнли, Овечкин зашнуровал коньки и вынес кубок на каток, где он когда-то тренировался, высоко подняв его над головой. Потом он вернулся в раздевалку, поставил кубок и выпил холодного пива с тренером «Динамо», говорится в статье. «Знаете, Алекс — настоящая звезда. Даже когда он ещё был очень молодым, все, кто с ним играл и работал, знали, что он станет настоящей звездой», — приводит The Washington Post слова Воробьёва.

Кубок Стэнли «наконец прошёл через таможню, преодолел затруднения на московских дорогах и снова оказался в руках Овечкина» после часа дня в субботу, сообщается в статье. Овечкин взял его с собой, когда отправился в фан-зону около Московского государственного университета, где транслировался матч четвертьфинала между Россией и Хорватией. Когда Овечкин поднял кубок над головой, один из болельщиков крикнул ему: «Мы ждали тебя всю свою жизнь», — пишет The Washington Post.

В целом Овечкин сфотографировался со своими поклонниками более трёх тысяч раз в рамках мероприятия, организованного «Командой Путина» — общественным движением, которое спортсмен основал в ноябре в поддержку президента России Владимира Путина, отмечается в статье. День завершился частной вечеринкой в шикарном караоке-клубе, на которой также присутствовали известные российские актёры, музыканты, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из «Вашингтон Кэпиталз» и бывший центральный нападающий «Вашингтона» Сергей Федоров. Пока хоккеист ждал момента, когда он сможет выйти и показать Кубок Стэнли всем присутствующим в зале, ведущий объявил собравшимся: «Этот момент нужно запомнить. Он ждал этот кубок очень и очень долго».

После «шумной и публичной субботы» в воскресенье Овечкин взял с собой кубок на закрытый хоккейный матч, на котором присутствовали высокопоставленные правительственные чиновники, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Он также побывал в квартире, где провёл своё детство. А затем вместе с родителями съездил на кладбище на могилу своего старшего брата Сергея, который погиб в результате автомобильной аварии, когда Овечкину было 10. «Это тяжело. Но я думаю, что для меня лично это было очень важно, потому что он мой брат. Он побуждал меня стараться, полностью выкладываться на льду», — рассказал потом спортсмен журналистам.

«Затем Овечкин отправился с кубком в самое главное место страны — туда, где стены Кремля окружают площадь, в центре которой находится собор Василия Блаженного», — говорится в статье. Знаменитые российские хоккеисты Фетисов и Ларионов тоже фотографировались там, когда они привозили кубок в Москву после победы «Ред Уингз», однако на этот раз зрителей собралось гораздо больше. «Не знаю, кто это был — я или Кубок Стэнли. Но мы оба уделяем этой ситуации особое внимание. Это особый момент. Приятно видеть, когда люди понимают, что ты хочешь сделать... Мои друзья были в баре — и они отправили мне фотографию, как я иду, и сколько людей идёт за мной. Это было невероятно», — цитирует в заключение слова Овечкина The Washington Post.