SPORT1: чемпионат мира по футболу в России немцам не по карману Согласно данным опроса, немецкие болельщики не горят желанием ехать на чемпионат мира по футболу в России главным образом из-за «больших расходов». Впрочем, из 750 тыс. проданных на данный момент билетов 28 тыс. приобрели именно жители Германии, отмечает SPORT1. 1 декабря 2017 SPORT1

SPORT1: Международная федерация хоккея встала на защиту российских атлетов Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выступил против полного отстранения российской сборной от зимней Олимпиады — 2018, сообщает SPORT1. Он подчеркнул, что такая мера «несправедлива» по отношению к остальным спортсменам, не принимавшим допинг. 29 ноября 2017 SPORT1

SPORT1: сборная ФРГ сказала России «spasiba» за блестящую организацию Кубка конфедераций Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер поблагодарил россиян от лица всей команды за «особенные дни» на Кубке конфедераций — 2017, сообщает телеканал SPORT1. «Россия с блеском прошла это испытание», — подчеркнул немецкий футболист. 1 июля 2017 SPORT1

SPORT1: победа над финнами принесла России «утешительную» бронзу Россия одержала убедительную победу над финнами в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с шайбой — 2017, сообщает SPORT1. Игра закончилась со счётом 5:3. В результате российская сборная смогла поквитаться за проигрыш в полуфинале на прошлогодних соревнованиях, отмечает издание. 21 мая 2017 SPORT1

Мутко: Футбольный праздник в России не уступит бразильскому Министр спорта России Виталий Мутко пообещал, что Россия сделает все, чтобы ЧМ-2018 стал таким же спортивным праздником, как и ЧМ-2014. Кроме того Мутко намерен и подтянуть уровень игры российской сборной. По его мнению в Бразилии она играла ниже своих возможностей, сообщает SPORT1. 13 июля 2014 SPORT1

Московские футболисты остались без стадионов Всего за 5 лет до мирового первенства Российской футбольной Премьер-Лиге негде играть: одни столичные стадионы закрыты на реконструкцию, другие находятся в непригодном состоянии из-за обильных осадков, выпавших на Москву этой осенью. Как сообщает SPORT1, ряд матчей находятся под угрозой срыва. 5 октября 2013 SPORT1

Президент МОКа получил от России гарантию безопасности геев Немец Томас Бах, ставший новым президентом Международного олимпийского комитета, получил от организаторов Игр в Сочи гарантию того, что антигейский закон не коснется спортсменов и Олимпиады в целом. Об этом он заявил после церемонии зажжения олимпийского факела в Греции, передает SPORT1. 30 сентября 2013 SPORT1