SPORT1
SPORT1: чемпионат мира по футболу в России немцам не по карману
Согласно данным опроса, немецкие болельщики не горят желанием ехать на чемпионат мира по футболу в России главным образом из-за «больших расходов». Впрочем, из 750 тыс. проданных на данный момент билетов 28 тыс. приобрели именно жители Германии, отмечает SPORT1.
SPORT1: Международная федерация хоккея встала на защиту российских атлетов
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выступил против полного отстранения российской сборной от зимней Олимпиады — 2018, сообщает SPORT1. Он подчеркнул, что такая мера «несправедлива» по отношению к остальным спортсменам, не принимавшим допинг.
SPORT1: сборная ФРГ сказала России «spasiba» за блестящую организацию Кубка конфедераций
Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер поблагодарил россиян от лица всей команды за «особенные дни» на Кубке конфедераций — 2017, сообщает телеканал SPORT1. «Россия с блеском прошла это испытание», — подчеркнул немецкий футболист.
SPORT1: победа над финнами принесла России «утешительную» бронзу
Россия одержала убедительную победу над финнами в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с шайбой — 2017, сообщает SPORT1. Игра закончилась со счётом 5:3. В результате российская сборная смогла поквитаться за проигрыш в полуфинале на прошлогодних соревнованиях, отмечает издание.
Мутко: Футбольный праздник в России не уступит бразильскому
Министр спорта России Виталий Мутко пообещал, что Россия сделает все, чтобы ЧМ-2018 стал таким же спортивным праздником, как и ЧМ-2014. Кроме того Мутко намерен и подтянуть уровень игры российской сборной. По его мнению в Бразилии она играла ниже своих возможностей, сообщает SPORT1.
Московские футболисты остались без стадионов
Всего за 5 лет до мирового первенства Российской футбольной Премьер-Лиге негде играть: одни столичные стадионы закрыты на реконструкцию, другие находятся в непригодном состоянии из-за обильных осадков, выпавших на Москву этой осенью. Как сообщает SPORT1, ряд матчей находятся под угрозой срыва.
Президент МОКа получил от России гарантию безопасности геев
Немец Томас Бах, ставший новым президентом Международного олимпийского комитета, получил от организаторов Игр в Сочи гарантию того, что антигейский закон не коснется спортсменов и Олимпиады в целом. Об этом он заявил после церемонии зажжения олимпийского факела в Греции, передает SPORT1.
Путин начал борьбу с махинациями в российском спорте
Президент РФ внес в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами в российском спорте. На сайте немецкого телеканала SPORT1 сообщается, что эта инициатива отчасти связана с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.