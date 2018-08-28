SPORT1: немецкой бундеслиге не удалось повторить технологический успех ЧМ-2018

Первый опыт использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в немецкой бундеслиге оказался неудачным, пишет SPORT1. На поле царили хаос и неопределённость. Ни у кого не было чёткого представления о том, в каких ситуациях использовать видеоповторы. Но этого можно было избежать, если бы немецкие организаторы позаимствовали успешный опыт ЧМ-2018 в России, отмечает издание.

Первое использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в немецкой бундеслиге «вызвало хаос» на футбольном поле, пишет SPORT1. Главная проблема заключалась в том, что ни у кого не было чёткого представления о том, в каких ситуациях использовать видеоповторы. Некоторые заявили, что эта система «ломает футбол». Других, напротив, возмущало, что в каких-то спорных ситуациях рефери не пользовался помощью видеоассистента, поясняет автор статьи.

«На поле царила неопределённость. Это нехорошо», — поделился своими впечатлениями немецкий футболист Леон Горецка. При этом в России VAR, напротив, доказала свою надёжность и точность. По словам главы судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, благодаря видеопомощи он смог принять правильное решение в «99,3% случаев из 335».

Одной из причин успешного использования системы на ЧМ-2018 — это слаженная работа видеоассистента и главного судьи. Оба играли те роли, которые им полагались. Ассистент давал подсказки, но рефери на поле оставался главным.

Также в плане прозрачности бундеслиге стоило бы взять пример с ЧМ, прошедшего в России, отмечает издание. Тогда в спорных ситуациях на разделённом экране зрителям показывали видеозапись момента и комнату, где судьи обсуждали решение. В бундеслиге ничего подобного нет. На первом матче немецких зрителей оставили в полном неведении.