Mirror: в «Челси» опровергли слухи о продаже клуба Абрамовичем

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Основатель Blackwater: США повторяют в Афганистане проигрышную советскую стратегию Fox News
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Россияне Меланцев и Чеботарь выиграли серебро на ЧМ в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 метров
Российские спортсмены Виктор Меланцев и Владислав Чеботарь стали серебряными призёрами чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Португалии.
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СМИ: В Афганистане ликвидирован один из главарей ИГ
Один из главарей террористической группировки «Исламское государство»* ликвидирован на востоке Афганистана, передаёт телеканал 1TV со ссылкой на источники.
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Нурмагомедов ответил Макгрегору на выпад в адрес бойца UFC Тухугова
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил своему сопернику по следующему бою ирландцу Конору Макгрегору, обвинившему Зубайра Тухугова в предательстве.
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Мэй назвала Маккейна выдающимся американским политиком
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала известие о смерти американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна.
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Кузахметов и Блинцов стали чемпионами мира в гребле на байдарках-двойках на дистанции 500 метров
Российские спортсмены Артём Кузахметов и Владислав Блинцов выиграли золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Португалии.
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В Госдуме назвали фальсификацией фактов возможную подготовку сюжета о «химатаке» в Идлибе
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT сообщение о возможном намерении «Белых касок» снять сюжет про «химатаку» в населённом пункте Кафер-Зайта в сирийском Идлибе.
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Макгрегор назвал бойца UFC Тухугова предателем
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал предателем бойца Зубайра Тухугова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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Россиянин Штыль стал вице-чемпионом мира в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров
Российский спортсмен Иван Штыль выиграл серебро чемпионата мира в Португалии на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
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Число пострадавших в результате землетрясения в Иране возросло до 310
В результате землетрясения в Иране пострадали 310 человек, ещё двое погибли.
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Ротару прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Народная артистка СССР София Ротару прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации.
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Луканцов стал бронзовым призёром ЧМ на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров
Российский спортсмен Евгений Луканцов выиграл бронзу в байдарке-одиночке на дистанции 200 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Португалии.
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В ЛНР назвали основные причины гибели украинских военнослужащих в Донбассе
Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко в ходе брифинга назвал основные причины гибели украинских военнослужащих на территории Донбасса.
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Россиянки Курач и Никифорова завоевали бронзу ЧМ в каноэ-двойках на дистанции 200 метров
Российские гребцы Ксения Курач и Олеся Никифорова заняли третье место в каноэ-двойках на дистанции 200 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.
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Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и обручем на этапе Кубка Вызова по художественной гимнастике
Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и обручем на этапе Кубка Вызова по художественной гимнастике, который проходит в Казани.
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В зоопарке Барнаула произошёл пожар
В Барнауле на территории зоопарка «Лесная сказка» произошёл пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора зоосада Сергея Писарева.
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Медведев поднялся на 21 позицию в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 26 августа.
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На МКАД столкнулись шесть легковых автомобилей
Шесть легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Васнецова выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ по летнему биатлону
Россиянка Валерия Васнецова выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону в чешском городе Нове-Место.
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Макрон назвал Маккейна настоящим американским героем
Президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter прокомментировал смерть американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна.
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В Московском регионе 27 августа объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 27 августа, из-за высокой пожароопасности.
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СМИ: «Монако», «Севилья» и «Бенфика» намерены приобрести Промеса до конца летнего трансферного окна
Французский «Монако», испанская «Севилья» и португальская «Бенфика» заинтересованы в покупке голландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
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Площадь лесного пожара во Владимирской области достигла 400 га
Площадь лесного пожара во Владимирской области увеличилась с 200 до 400 га, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.
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Сноубордистка Заварзина: со мной поступили жестоко, ФСР придётся строить будущее без меня
Российская сноубордистка Алёна Заварзина сообщила, что покидает сборную из-за непозволительного отношения к спортсменам со стороны Федерации сноуборда России (ФСР).
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Косачёв назвал Маккейна ярким политиком
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал смерть американского сенатора Джона Маккейна.
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Между станцией метро «Рассказовка» и Московским будет курсировать новый автобус
Новый автобусный маршрут №333 начал курсировать между поселением Московский и станцией столичного метро «Рассказовка».
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СМИ: Сноубордистка Заварзина пропустит следующий сезон из-за разногласий с руководством ФСР
Российская сноубордистка Алёна Заварзина пропустит следующий сезон из-за разногласий с руководством Федерации сноуборда России (ФСР).
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Концертный директор Софии Ротару опроверг сообщения о её госпитализации
Информация о том, что народную артистку СССР Софию Ротару госпитализировали в реанимационное отделение больницы Уфы, не соответствует действительности, сообщил её концертный директор Сергей Лавров.
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Избранный президент Зимбабве вступил в должность
Избранный президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва официально вступил в должность главы государства в ходе церемонии инаугурации.
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Россиянин Мазепин выиграл вторую гонку бельгийского этапа GP3
Российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин стал победителем второго заезда шестого этапа GP3, который состоялся в Бельгии.
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Минобороны: «Белые каски» намерены снять сюжет о «химатаке» в Идлибе
«Белые каски» намерены снять сюжет о «химатаке» в населённом пункте Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, которая, как предполагается, может быть осуществлена в ближайшие два дня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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СМИ: Действующего чемпиона НБА Янга арестовали за неповиновение полиции
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг был арестован вечером в пятницу, 24 августа, за неповиновение полиции.
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Грузия и США провели совместные учения в Чёрном море
Сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и члены экипажа эсминца ВМС США «Карни» провели совместные тренировки и учения в акватории Чёрного моря, сообщает пресс-служба грузинского МВД.
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Климкин: Джона Маккейна никем не заменить
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter прокомментировал смерть американского сенатора Джона Маккейна, отметив, что его жизнь может быть примером для всех.
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Футболист «Барселоны» Пике назвал позором газон на стадионе в Вальядолиде
Защитник каталонского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике прокомментировал состояние газона на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, где накануне сине-гранатовые одержали победу над местным коллективом (1:0).
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Названы имена новых глав МИД и Минобороны Австралии
Руководителем австралийского внешнеполитического ведомства назначена Мариза Пейн, Министерство обороны возглавит Кристофер Пайн.
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Украинские послы отправились в Донбасс
Украинские послы отправились в Донбасс вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД.
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Команда по Dota 2 OG cтала победителем киберспортивного турнира The International
OG победила PSG.LGD в гранд-финале киберспортивного турнира по Dota 2 — The International 8.
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Столтенберг и Нетаньяху выразили соболезнования в связи со смертью Маккейна
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своих аккаунтах в Twitter прокомментировали смерть американского сенатора Джона Маккейна.
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Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Бельгии
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского в бельгийском Спа, передаёт RTL.
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«Барселона» подаст жалобу на состояние газона после выездного матча с «Вальядолидом»
Футбольный клуб «Барселона» подаст официальную жалобу в Ла Лигу на состояние газона стадиона «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, где накануне каталонцы одержали победу над местным коллективом (1:0).
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Пять человек погибли в ДТП на Кубани
Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на 105-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
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Пожар в жилом доме в Королёве локализован
Пожар, произошедший в одном из жилых домов подмосковного Королёва, локализован.
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Правительство Франции в 2019 году сократит более четырёх тысяч госслужащих
Правительство Франции в 2019 году намерено сократить около 4,5 тыс. госслужащих, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью Le Journal du Dimanche.
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Семшов считает, что голкипер «Спартака» Максименко провёл неплохой матч против «Динамо», несмотря на ошибку
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал ошибку вратаря «Спартака» Александра Максименко в конце матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
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Выставка оружия сирийских боевиков стала самой популярной площадкой на форуме «Армия-2018»
Выставка трофейного оружия, захваченного у сирийских боевиков, стала одной из самых популярных площадок в рамках форума «Армия-2018», который проходит в подмосковном Алабине. Об этом сообщает пресс-центр мероприятия.
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Россиянка Таталина стала чемпионкой мира по биг-эйру среди юниорок
Российская спортсменка Анастасия Таталина заняла первое место в дисциплине биг-эйр на юниорском чемпионате мира по лыжному фристайлу в новозеландском Кардроне.
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В Бельгии при проверке документов застрелили полицейского
Офицер дорожной полиции застрелен в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя автомобиля, передаёт RTL.
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Главы ДНР и ЛНР почтили память погибших в ходе грузино-осетинского конфликта в Цхинвали
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко и исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник почтили память погибших в ходе грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии.
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Попавший в аварию пилот IndyСar Уикенс начал дышать и разговаривать
Канадский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Роберт Уикенс, попавший в аварию во время гонки серии IndyСar в Поконо, начал самостоятельно дышать и разговаривать.
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Том Харди может принять участие в съёмках ещё двух фильмов о Веноме
Британский актёр театра и кино Том Харди в ходе беседы с Total Film Magazine рассказал, что может сыграть ещё в двух фильмах о приключениях Венома, одного из самых известных антигероев вселенной Человека-паука.