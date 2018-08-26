Mirror: в «Челси» опровергли слухи о продаже клуба Абрамовичем

Вопреки появшимся в прессе сообщениям Роман Абромович не планирует продавать «Челси», пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в футбольном клубе. По словам издания, ранее в воскресном выпуске The Times появилась статья, в которой утверждалось, что российский бизнесмен намерен продать лондонскую команду за несколько миллиардов фунтов из-за проблем с продлением рабочей визы в Британии.

Представители футбольного клуба «Челси» опровергли сообщения о его продаже. Ранее информация об этом появилась на страницах The Sunday Times, пишет Daily Mirror.

В статье утверждалось, что владелец «синих» Роман Абрамович нанял американских специалистов, которые помогли продать 13% «Манчестер Сити» китайским инвесторам в 2015 году, для проведения стратегической оценки. Те определили стоимость «Челси» в £ 1,9 млрд, но российский бизнесмен якобы хотел получить больше.

The Sunday Times напоминало, что Абрамович свернул строительство нового домашнего стадиона для лондонской команды и якобы намеревался отказаться от крупных инвестиций в британские проекты. Причиной послужил отказ властей страны продлить ему рабочую визу.

После отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери британский МИД принял жёсткие меры против состоятельных россиян, живущих в Соединённом Королевстве. Поэтому «российский олигарх» не горел особым желанием щедро инвестировать в проекты страны, где он больше не может работать на законных основаниях, отмечалось в статье.

Тем не менее источник в «Челси» заверил Daily Mirror, что никаких изменений не произошло, и его продажа в настоящий момент не рассматривается. Издание обращает внимание, что ранее в прессе появлялись слухи, что интерес к клубу проявляет «богатейший человек в Британии» Джим Рэтклифф.