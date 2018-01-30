CNN: к списку Минфина США в России отнеслись серьёзно

Список российских бизнесменов и политиков, опубликованный Минфином США, вызвал у Москвы двойственную реакцию, отмечает CNN. По словам корреспондента телеканала, некоторые представители власти отмахнулись от обнародованного документа, но другие, в том числе в Кремле, сочли его чрезвычайно серьёзным.

Американское правительство опубликовало список российских олигархов и политиков, которые преуспели при режиме президента России Владимира Путина. Этот перечень был опубликован в рамках закона от 2016 года, созданного для того, чтобы наказать Россию за вмешательство в американские выборы. Цель — публично пристыдить этих людей, а возможно, и ввести против них санкции.

Однако Госдепартамент выступил против этого, заявив, что одно лишь наличие этого закона уже служит достаточным сдерживающим фактором. Министерство финансов, которое и составило этот список, выступило со следующим заявлением: «Это не санкционный список, и включение в этот доклад отдельных лиц и компаний ни в коем случае не стоит интерпретировать как введение санкций против этих лиц и компаний».

Корреспондент CNN Фред Пляйтген изучил этот список. И сейчас он с нами на прямой связи из Москвы. Фред, так кто же оказался в этом перечне?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Здравствуйте, Розмари. Это, возможно, и не санкционный, но определённо очень широкий список. И он у меня сейчас на руках. Интересный момент заключается в том, что он разбит на две отдельные категории. Одна из них включает российских политических деятелей, имеющих близкие связи с Владимиром Путиным и российским правительством, а другая часть — российские олигархи, который получали выгоды от нынешнего российского правительства, и многие из них также имеют близкие связи с руководством России.

Теперь, если вы взглянете на политическую часть, то тут, по сути, всё российское правительство: министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министр обороны России — то есть почти все высокопоставленные политические деятели страны, также много сотрудников администрации президента России.





Но по-настоящему интересная часть наступает, когда вы доходите до списка олигархов. Ведь многие олигархи обеспокоены тем, что просто из-за присутствия в этом списке, которое не означает, что против этих людей будут введены санкции, им будет сложнее действовать в будущем, например, получать кредиты в банках, начинать бизнес за рубежом. В списке есть ряд известных имён, например владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, крупный российский магнат Арас Агаларов, участвовавший в организации конкурса «Мисс Вселенная», который президент Трамп, тогда ещё просто Трамп, проводил здесь в России в 2013 году.

Здесь упоминается Олег Дерипаска, который также является одним из крупнейших олигархов в стране. Кроме того, он замешан в расследовании связей между Трампом и Россией из-за, как утверждается, его связей с Полом Манафортом.

И, пожалуй, одно из самых неожиданных имён в этом списке — Евгений Касперский, владелец «Лаборатории Касперского». Программой компании люди во всём мире пользуются для борьбы с компьютерными вирусами. Это определённо создаст трудности для компании. Вокруг технологии «Лаборатории Касперского» и её использования правительственными структурами США уже возникали некоторые споры в прошлом.





Некоторые из этих олигархов, несомненно, будут серьёзно обеспокоены. Это обширный список. Но, как вы отметили, Минюст заявил, что он ни в коем случае не является санкционным, Розмари.

Действительно. Как на эту неожиданную перемену в законе 2016 года отреагировали в России?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: На самом деле реакция двойственная. Некоторые видные политики и бизнесмены рассуждают так же, как мы, и говорят: «Это не санкционный список. Он ничего не значит».





Но если приглядеться, то можно увидеть, что русских серьёзно разозлил этот список. Люди, которые комментировали эту новость утром, были предельно откровенны.





Председатель* комитета Госдумы — это российский парламент — по международным отношениям Алексей Чепа выступил со следующим заявлением, цитирую: «Само американское руководство не видит последствий этих действий, они ставят под угрозу отношения в мире между странами. И это может иметь очень-очень тяжёлые последствия». Очевидно, он хочет сказать, что в отношениях США и России на международной арене могут возникнуть новые проблемы.





Сами российские власти, по крайней мере правительство, пока не говорили о возможных ответных мерах. Нам остаётся ждать, что Кремль опубликует официальное заявление или какое-то интервью. Позже сегодня утром, а точнее днём, должна пройти конференция с участием пресс-секретаря Кремля.





Тем не менее уже поступает множество реакций. Некоторые отмахиваются от этого списка, а некоторые относятся к нему очень-очень серьёзно. И можно представить, что Кремль также относится к этому списку очень серьёзно, Розмари.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 января 2018 года.