CNN: к списку Минфина США в России отнеслись серьёзно

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В Белоруссии умер лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович
Лидер белорусской рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович скончался перед выступлением. Как передаёт Sputnik Беларусь, музыканту было 46 лет.
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В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинские силовики в течение суток два раза обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
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Экс-посол США прокомментировал назначение Сигала спецпредставителем МИД России
Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал назначение американского актёра Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей между Москвой и Вашингтоном.
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В МИД Колумбии ответили на заявления о причастности президента страны к покушению на Мадуро
Министерство иностранных дел Колумбии назвало «абсурдными и безосновательными» заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о причастности колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса к покушению на его жизнь.
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В Москве 5 августа ожидается до +29 °С
В Москве в воскресенье, 5 августа, ожидается до +29 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Боксёр Ковалёв не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в бою с Альваресом
Российский боксёр Сергей Ковалёв проиграл представителю Колумбии Элейдеру Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде. Об этом сообщает ТАСС.
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Российский боксёр Бивол победил малавийца Чилембу и защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Российский боксёр Дмитрий Бивол одержал победу по очкам в поединке с представителем Малави Айзеком Чилембой, таким образом защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.
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В Сирии снова заработал разграбленный боевиками христианский монастырь
В сирийской провинции Дамаск возобновил работу христианский монастырь святой Феклы в Маалуме, который был разграблен боевиками. Об этом сообщает РИА Новости.
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Источник: в Москве водитель автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
На востоке Москвы водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.
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В Венесуэле подпольная группировка взяла ответственность за покушение на Мадуро
Подпольная группа «Фланелевые солдаты» заявила об ответственности за попытку покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро.
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В Госдепе отказались комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД России
Госдепартамент США не стал комментировать назначение американского актёра Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей между Москвой и Вашингтоном.
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Власти Кубы осудили попытку покушения на Мадуро
Власти Кубы заявили, что осуждают попытку покушения на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщается в Twitter МИД Кубы.
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СМИ сообщили о замеченном в небе над Уралом метеорите
Жители Урала около 22:00 4 августа заметили пролетевший в небе объект, похожий на метеорит. Об этом сообщает URA.RU.
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Мадуро: многие из организаторов покушения живут в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе обращения к нации заявил, что многие из организаторов покушения на него живут в американском штате Флорида.
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На танкере возле берегов Японии произошёл пожар
У берегов японской префектуры Тиба на танкере Front Hakata под флагом Багамских островов произошёл пожар, о пострадавших не сообщается. Об этом информирует NHK.
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Мадуро заявил о задержании нескольких подозреваемых в покушении на него
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что несколько подозреваемых в организации покушения на него уже задержаны. Об этом сообщает El Nacional.
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Источник: на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
На западе Москвы в районе Дорогомилово мотоциклист совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался.
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В КНДР раскритиковали Японию за «ядерные амбиции»
Комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе раскритиковал Японию за то, что она «стремится реализовать свои амбиции по ядерному вооружению».
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СМИ: Порошенко около недели не появляется на рабочем месте
Президент Украины Пётр Порошенко с начала недели не появляется на рабочем месте. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в администрации украинского лидера.
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Глава Нацсобрания Венесуэлы заявил о причастности «правых сил» к покушению на Мадуро
Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что к покушению на президента страны Николаса Мадуро причастны «правые силы».
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На Украине заявили о «парадоксальном» эффекте антироссийских санкций
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские санкции против России «парадоксальным образом» способствовали её укреплению.
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Венесуэльский министр подтвердил, что на Мадуро было совершено покушение
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что взрывы в Каракасе были покушением на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает El Nacional.
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Голодец сообщила об увеличении притока туристов в Крым
В течение семи месяцев приток туристов в Крым увеличился более чем на четверть. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Ольгу Голодец.
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СМИ: Мадуро эвакуировали после взрыва в Венесуэле
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро эвакуировали в безопасное место после, предположительно, взрыва, произошедшего в Каракасе.
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Число пострадавших от отравления шаурмой в Киеве возросло до 87
Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 87, среди пострадавших 13 детей. Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы Украины.
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СМИ: В Венесуэле во время выступления Мадуро произошёл взрыв
В Венесуэле во время выступления президента страны Николаса Мадуро, предположительно, произошёл взрыв. Об этом информирует El Nacional.
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В США при крушении легкомоторного самолёта погибли шесть человек
В штате Оклахома (США) произошло крушение легкомоторного самолёта, в результате чего погибли шесть человек.
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Источник: тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву
Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, погибших в Центрально-Африканской республике, доставили самолётом в Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.
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В Сочи приостановили до утра поиски пропавшей в реке девочки
В Сочи приостановили поиски четырёхлетней девочки, которую унесло течением реки, работы продолжат после рассвета.
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В полиции Швеции заявили о задержании капитана судна с российским паспортом
В Швеции задержанному капитану сухогруза «Би-би-си Лагос» с российским паспортом может грозить тюремный срок за управление судном в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Южного региона полиции Фредрика Братта.
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Трамп заявил, что проведение его встречи с руководством Ирана зависит от Тегерана
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведение его встречи с руководством Ирана зависит от иранской стороны. Об этом он написал в своём Twitter.
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Яковенко рассказал об «удушении» российской дипмиссии в Британии
Британские власти блокируют обновление состава российской дипломатической миссии. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
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Геркус высказался о результатах «Локомотива» на старте сезона РПЛ
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты команды на старте сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Опубликован список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае
Правительство Красноярского края опубликовало на своём сайте официальный список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Туруханском районе.
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В ДТП в Татарстане один человек погиб и семеро пострадали
В Татарстане столкнулись два легковых автомобиля, в результате один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
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Промес заявил, что хочет снова стать самым ценным игроком сезона в РПЛ
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что снова хочет стать самым ценным игроком (MVP) сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Трамп оценил влияние пошлин на экономику США
Президент США Дональд Трамп считает, что торговые пошлины в отношении Китая работают лучше, чем кто-либо мог предположить.
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Юниорская сборная России по баскетболу не смогла выйти в финал чемпионата Европы
Сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Латвии в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу среди юниоров.
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Джордан ответил Трампу на его слова о Леброне Джеймсе
Легендарный баскетболист, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан ответил на слова президента США Дональда Трампа о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
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СМИ: Причиной лесных пожаров в Калифорнии стало спущенное колесо
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стало спустившее колесо автомобильного прицепа на трассе рядом с городом Реддинг.
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Яковенко рассказал об интересе британцев к России
Интерес британцев к России находится по-прежнему на очень высоком уровне, несмотря на похолодание в отношениях Москвы и Лондона. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».
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Рублёв обыграл Кудлу и вышел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над американцем Денисом Кудлой в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
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Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в смешанной эстафете 4 × 200 м вольным стилем
Сборная России заняла второе место в смешанной эстафете 4 × 200 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
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Врио губернатора Псковской области взял под контроль расследование ДТП с пятью погибшими
Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников взял под контроль расследование ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Врач «Спартака» рассказал о травме Глушакова, полученной в матче с «Локомотивом»
Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника команды Дениса Глушакова, получившего повреждение в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
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В Таджикистане ужесточили наказание за публичные призывы к терроризму
В Таджикистане ужесточили наказание за публичные призывы к терроризму — максимальный срок за преступление составит не 10, а 15 лет.
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Сёмин рассказал, что должен сделать Гилерме, чтобы «Локомотив» стал чемпионом РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру голкипера команды Маринато Гилерме в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
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Каррера ответил на вопрос о голкипере «Спартака» на матчи третьего раунда отбора ЛЧ
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, будет ли он заменять Александра Максименко на другого голкипера на матчи Лиги чемпионов.
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Яковенко: высылка из Британии российских дипломатов негативно отразилась на работе дипмиссии
Высылка из Британии российских дипломатов негативно отразилась на работе посольства, осложнилось исполнение консульских функций. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24».
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Гилерме назвал самый опасный момент у своих ворот в матче со «Спартаком»
Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, какой момент у его ворот в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» был, по его мнению, самым опасным.