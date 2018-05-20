Independent: Абрамович пропустил победу «Челси» в финале Кубка Англии из-за проблем с визой

Роман Абрамович не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии, принёсшем победу принадлежащему ему клубу «Челси», из-за задержки с выдачей британской визы, сообщает The Independent. Как передаёт издание, после истечения срока действия предыдущей визы миллиардера, процесс выдачи нового разрешения на въезд длится необыкновенно долго без каких-либо объяснений со стороны министерства внутренних дел Великобритании.
Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии на стадионе Уэмбли в субботу 19 мая из-за задержки с выдачей британской визы, передаёт The Independent. По информации издания, британская виза бизнесмена так и не была продлена после истечения её срока действия в апреле этого года — что вынудило миллиардера вернуться в Россию и пропустить матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед», принёсший победу его команде.
Как отмечается, министерство внутренних дел Великобритании не отказало Абрамовичу в выдаче визы, однако процесс рассмотрения его заявления идёт «необычайно медленно», при этом никаких объяснений со стороны ведомства пока не последовало.
По словам издания, министр безопасности Великобритании на вопрос о визе для владельца «Челси» заявил, что министерство внутренних дел «обычно не даёт комментариев, касательно обращений частных лиц», а представитель российского бизнесмена давать комментарий отказался.
Роман Абрамович приобрёл футбольный клуб «Челси» в 2003 году приблизительно за £140 млн и вложил в него большие средства, «обеспечив его коммерческую состоятельность, построив новый тренировочный комплекс и пригласив новых игроков и персонал», напоминает газета.
По словам издания, Абрамович «заработал репутацию человека, не дающего тренерам много времени на демонстрацию своих способностей», однако, несмотря на частую смену тренерского состава, «Челси» под его управлением «достиг больших успехов», пять раз завоевав Кубок Англии, три раза — кубок Лиги, пять раз став чемпионом и по одному разу выиграв Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
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