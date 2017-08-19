Bloomberg узнал о встречах зятя Трампа с «миллиардером-союзником Путина»

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и миллиардер Роман Абрамович три или четыре раза общались во время светских раутов, сообщает Bloomberg. Более того, супруг дочери главы Белого дома инвестировал в бизнес, одним из основателей которого была теперь уже бывшая жена российского бизнесмена Дарья Жукова, отмечает американское издание.

В прошлом «миллиардер-союзник Путина», российский бизнесмен Роман Абрамович неоднократно встречался в неформальной обстановке со старшим советником, зятем нынешнего президента США Джаредом Кушнером и его женой Иванкой Трамп, сообщает Bloomberg.

Абрамович и Кушнер общались три или четыре раза во время светских раутов, продолжает американское издание. Всё дело в том, что дочь главы Белого дома и супруга Кушнера Иванка Трамп на протяжении десяти лет дружит с теперь уже бывшей женой российского миллиардера Дарьей Жуковой.

Эту информацию Джаред Кушнер и Иванка Трамп предоставили во время заполнения формы SF-86 для устройства на работу в Белый дом и получения допуска к секретным документам, поясняет Bloomberg. Обоим пришлось ответить на вопрос о том, имелись ли у них «близкие и продолжительные контакты с иностранными гражданами в течение последних семи лет».

Как отмечает американское издание, в 2014 году Джаред Кушнер и Иванка Трамп провели четыре дня в России по приглашению супруги Абрамовича. «Обе пары сидели за одним столом вместе с другими людьми» на благотворительном ужине в Еврейском культурном центре.

Джаред Кушнер также инвестировал средства в бизнес, одним из основателей которого была Жукова. Более того, Иванка Трамп, Кушнер и его брат Джошуа сопровождали бывшую супругу Романа Абрамовича на спортивных мероприятиях в Нью-Йорке, подчёркивает Bloomberg.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Кушнер и Абрамович «никогда не встречались с глазу на глаз или только в кампании своих жён».