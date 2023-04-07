SPORT1: «защищаю, как семью» — глава Международной федерации гимнастики призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ призвал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает SPORT1. «Я защищаю всех гимнастов в мире, как свою семью», — пояснил он, объявив, что его организация примет соответствующее решение в середине мая. В результате Ватанабэ стал первым президентом одной из трёх ключевых олимпийских федераций, который поддержал рекомендации МОК по допуску к Играм спортсменов из Белоруссии и России.

Несмотря на то что боевые действия на Украине продолжаются, шансы на скорое возвращение российских и белорусских атлетов на международную спортивную арену растут, сообщает немецкое издание SPORT1. К такому шагу во время своего визита в Киев призвал президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, объявив, что его организация примет соответствующее решение в середине мая.

«Я защищаю всех гимнастов в мире, как свою семью. Поэтому я поддерживаю украинских гимнастов и защищаю право на участие в соревнованиях тех российских и белорусских гимнастов, которые не причастны к боевым действиям», — заявил Ватанабэ. В результате он стал первым президентом одной из трёх ключевых олимпийский спортивных федераций, который поддержал рекомендацию Международного олимпийского комитета по допуску к Играм российских и белорусских спортсменов.

Участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике им всё ещё запрещено, напоминает SPORT1. Международная федерация плавания свою позицию пока ещё не высказала. Но уже понятно, что у гимнастов из России и Белоруссии не будет возможности пройти квалификацию на командные игровые виды спорта на Олимпиаде-2024 в Париже. Попасть туда можно только через чемпионат Европы, который пройдёт на следующей неделе в турецком городе Анталья, а конгресс Европейского гимнастического союза отстранил от участия в нём российских и белорусских спортсменов. Но возможно участие в Олимпийских играх отдельных спортсменов, если они пройдут квалификацию в первом полугодии 2024 года.