Глава Австралийского олимпийского комитета заявил, что позиция этого органа останется неизменной. Он призвал не забывать уроки истории, когда многие бойкотировали игры 1980 года, а позже премьер-министр Австралии пожалел о таком решении. «Когда война закончится — а она закончится, — многие страны снова начнут взаимодействовать с Россией», — приводит The Canberra Times слова спортивного чиновника.

Исполнительный директор Австралийского олимпийского комитета Мэтт Кэрролл заявил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, пишет газета The Canberra Times.

Чиновник также подчеркнул, что позиция комитета останется неизменной, несмотря на несогласие федерального правительства по этому вопросу. «Войну начали не атлеты, не они стали причиной горя и трагедии», — цитирует Кэрролла The Canberra Times. «Позиция Австралийского олимпийского комитета совпадает с позицией Международного олимпийского комитета».

Газета также напоминает, что спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Австралийский комитет не возражал против такого решения, несмотря на то, что более 30 стран требовали ввести запрет на их участие.

Протестующие страны выпустили совместное заявление, в котором говорилось: «Мы не согласны, что российские и белорусские спортсмены снова допущены к соревнованиям. Мы также подчёркиваем, что Россия и Белоруссия способны самостоятельно полностью открыть путь для своих атлетов в международное спортивное сообщество, прежде всего прекратив войну, которую они начали».

Однако Мэтт Кэрролл призвал не забывать уроки истории: «Вспомните, как разные страны бойкотировали игры 1980 года. Через много лет премьер-министр Австралии сказал, что это было неверным решением для страны. Когда война закончится — а она закончится, — многие страны снова начнут взаимодействовать с Россией».

The Canberra Times поясняет, что Австралийский олимпийский комитет осуждает военные действия, однако считает, что допуск российских и белорусских спортсменов поможет «объединить мир».