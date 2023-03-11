OF: бокс, теннис, фехтование — российские атлеты возвращаются в международный спорт

Международная федерация фехтования решила вернуть российских и белорусских спортсменов на свои соревнования, сообщает Ouest-France. В итоге они должны попасть на соревнования по отбору на Олимпиаду в Париже. В теннисе и боксе российские спортсмены тоже возвращаются на площадки, хотя и с определёнными условиями.

Вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов по-прежнему стоит остро, пишет Ouest-France. До Олимпийских игр в Париже остаётся чуть более года. И пока непонятно, смогут ли спортсмены из России и Белоруссии в них участвовать.

Однако российские и белорусские боксёры уже смогли вернуться на международные соревнования в октябре прошлого года. В пресс-релизе Международной ассоциации любительского бокса говорится, что «политика не должна иметь никакого влияния на спорт» и что «все спортсмены должны иметь равные условия». А поэтому там решили, что «команды России и Белоруссии смогут выступить под своими флагами и прозвучат национальные гимны в случае завоевания ими золотой медали».

В эту пятницу и федерация фехтования решила вернуть российских и белорусских спортсменов на свои соревнования. То есть они попадут на старт квалификационного периода к Олимпиаде в Париже. Страны — участницы федерации собрались на внеочередной конгресс, во время которого 89 из 136 стран

проголосовали за возвращение россиян и белорусов. При этом федерация пояснила, что решение об их возвращении на Игры по-прежнему зависит от «будущих рекомендаций и решений МОК и в соответствии с условиями нейтральности и индивидуального отбора». Это решение поддержали олимпийские комитеты стран Азии и Африки. Украина, со своей стороны, заявила, что возмущена.

У российских и белорусских теннисистов также есть все шансы вернуться на Уимблдон, хотя это решение ещё не оглашали. Этот турнир полностью запрещал участие спортсменов из двух стран, тогда как остальные просто требовали убрать российские и белорусские флаги и какие-либо знаки поддержки Путина. Издание отмечает, что на Уимблдон оказывали давление федерации мужского и женского тенниса, чтобы спортсмены вернулись. Со своей стороны, британское правительство пообещало не препятствовать получению виз российскими игроками.

Сам же Международный олимпийский комитет заявил, что «ни один спортсмен не может быть отстранён от соревнований только на основании его паспорта». Он предлагает допустить российских и белорусских атлетов на Игры под нейтральным флагом при условии, что они «активно не поддерживают войну на Украине».

Но пока ещё ничего не решено, напоминает Ouest-France. Украина угрожает бойкотом Игр, если туда пустят россиян. А ещё три десятка стран запросили у МОК разъяснения по поводу нейтралитета для российских и белорусских спортсменов.