Daily Mail: на Уимблдон пустят российских и белорусских спортсменов — но с условиями

Прошлогодний запрет на участие российских и белорусских теннисистов в Уимблдоне отменён, пишет Daily Mail. Атлетам из России и Белоруссии будет позволено участвовать в турнире при соблюдении ряда условий: в частности, им придётся выступать под нейтральным флагом, а также воздержаться от публичной поддержки действий России на Украине.

Российским теннисистам будет разрешено участвовать в турнире Уимблдон, сообщает Daily Mail: такое решение было принято британской теннисной организацией All England Club после давления со стороны других теннисных турниров.

Издание напоминает, что в прошлом году атлетам из России и Белоруссии, включая Даниила Медведева и Арину Соболенко, запретили участвовать в Уимблдоне на фоне начала вооружённого конфликта на Украине. Теперь же российские и белорусские теннисисты возвращаются, но им придётся соблюдать ряд строгих условий. В частности, спортсмены будут исключены в случае выражения поддержки действий России на Украине: кроме того, им придётся выступать под нейтральным флагом.

Организаторы Уимблдона сменил курс, после того как мужские и женские ассоциации тенниса лишили британский турнир зачётных баллов в прошлом году, а также пригрозили лишить британский турнир лицензии на проведение прочих соревнований, пишет Daily Mail. Издание напоминает, что Уимблдон оставался единственным теннисным турниром, запретившим участие спортсменов из России и Белоруссии.

Как отмечает Daily Mail, российским игрокам не нужно будет публично осуждать действия России ради участия в турнире, однако, возможно, им придётся подписывать специальный кодекс поведения. Пока неясно, какие детали будут содержаться в кодексе, но, вероятно, там будет закреплено положение о недопущении поддержки действий России.

Также ожидается, что на Уимблдоне будет введён запрет на российскую символику, как это уже было сделано на турнире Australian Open в Мельбурне, пишет Daily Mail. Тогда за наличие российских флагов с трибун было удалено четверо фанатов.