MSNBC: отстранение российских и белорусских теннисистов от Уимблдона нелогично и несправедливо

Решение организаторов Уимблдона запретить всем игрокам из России и Белоруссии участвовать в этом двухнедельном турнире шокировало спортивный мир своей нелогичностью и жестокостью, отмечает обозреватель MSNBC Дэйв Зирин. По его мнению, этот абсурдный запрет не только заметно снижает уровень соревнований, но и толкает спортивные организации на скользкий путь из-за своей политизированности.

Новости о том, что организаторы Уимблдона запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в этом двухнедельном турнире из-за российской спецоперации на Украине, вызвали шок далеко за пределами мира тенниса, пишет обозреватель MSNBC Дэйв Зирин. Из-за этого запрета теннисный чемпионат под эгидой Всеанглийского клуба лишится целого ряда ведущих игроков мирового уровня, подчёркивается в статье.



В частности, это касается россиянина Даниила Медведева, занимающего второе место в международном рейтинге и ставшего победителем прошлогоднего Открытого чемпионата США, а также россиянина Андрея Рублева, занимающего восьмую позицию в мире, и Анастасии Павлюченковой, которая находится на 15-м месте среди женщин, сообщает MSNBC. По данным ESPN, 9 из 30 лучших игроков мира среди мужчин и женщин сейчас представляют Россию или Белоруссию, в том числе белоруска Арина Соболенко (4-е место в мировом рейтинге) и Виктория Азаренко (18-е место).



Запрет в отношении россиян и белорусов — это политика Всеанглийского клуба, принимающего турнир, который решил остановиться на таком решении после своего широко раскритикованного первоначального требования о том, чтобы игроки, желающие принять участие в этом престижном чемпионате, публично осудили Путина и политику России, напоминает автор. Организаторы пояснили, что таким способом они пытаются «ограничить глобальное влияние России», сообщает MSNBC.



Помимо глубокого сожаления, которое вызывает эта «ужасная и даже непростительная политика», такое решение ставит организаторов спортивных соревнований на очень скользкий путь, подчёркивает автор: «Одно дело — запретить стране проводить мероприятия или не допускать команду, которая будет играть под определённым флагом на таких соревнованиях, как Олимпийские игры или чемпионат мира, где нации соревнуются друг с другом. Но запрет отдельных игроков из-за действий их правительств — это путь, полный лицемерия и ловушек».



Следует напомнить, что ещё ни одному американскому игроку не запретили участвовать в Уимблдоне или любом другом турнире, хотя Соединённые Штаты фактически оккупировали несколько стран, причём сотни тысяч иракцев и афганцев, а также тысячи американских солдат заплатили за эти военные вторжения своими жизнями, отмечается в статье. Кроме того, игрокам из Израиля не мешают участвовать в соревнованиях, несмотря на продолжающуюся оккупацию палестинских территорий и всё более жестокие меры в отношении палестинцев. К китайским спортсменам тоже не применяют никаких ограничений, несмотря на жалобы правозащитников в адрес властей Китая, констатирует MSNBC.



Но снижение уровня соревнований — не единственная причина, по которой этот запрет сложно принять, отмечает автор: «Недопуск игроков на основании действий их стран также лишает отдельных спортсменов возможности протестовать против несправедливости своих правительств». По его мнению, таким способом организаторы Уимблдона заведомо лишают всех отстранённых спортсменов права выразить своё личное отношение к политике Кремля, что также не способствует продвижению демократии.



Это не означает, что Уимблдон должен оставаться вне политики, поясняет автор. Однако решение наказать всех россиян поголовно за то, что они все «идут в ногу с Путиным», является непродуктивным и мешает всем тем, кто ищет пути к миру, заключает Зирин.