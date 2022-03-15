Times: «только если отрекутся от Путина» — в Великобритании назвали условия допуска российских теннисистов на Уимблдон

Заместитель министра спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что российским спортсменам будет разрешено участвовать в теннисном турнире Уимблдон, только если они дадут гарантии, что не поддерживают президента своей страны, сообщает The Times. Как передаёт газета, это решение может коснуться и первой ракетки мира Даниила Медведева. Власти Великобритании опасаются того, как отразится на имидже турнира участие российских и белорусских игроков на фоне продолжающегося конфликта на Украине, поясняет газета.

Первой ракетке мира, теннисисту Даниилу Медведеву, может грозить отстранение от участия в турнире Уимблдон, если он публично не объявит, что не является сторонником президента Путина, сообщает The Times.

Заместитель министра спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил сегодня на слушаниях в комитете по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, что правительство разрешит отдельным спортсменам из России или Беларуси участвовать в соревнованиях в Великобритании только при гарантии того, что данное лицо не связано с российским или белорусским государством или их лидерами.

Как передаёт газета, Уимблдонский клуб демонстрирует растущее беспокойство по поводу того, как будет выглядеть в глазах общественности разрешение спортсменам из России и Беларуси участвовать в теннисных чемпионатах летом, когда конфликт на Украине может ещё продолжаться.

По информации газеты, в последние дни между представителями турниров Большого шлема состоялись неофициальные беседы, в которых обсуждалась возможность выйти за рамки первоначального решения международных спортивных организаций разрешить игрокам из этих стран соревноваться в качестве нейтральных спортсменов без флага.

«Многие страны мира согласились с тем, что мы не позволим представителям России участвовать в соревнованиях, к тому же здесь есть визовые ограничения», — заявил Хаддлстон.

Он добавил, что Великобритании «нужны гарантии» того, что спортсмены не являются сторонниками Владимира Путина. «Мы рассматриваем требования, которые нам может понадобиться ввести, чтобы попытаться получить гарантии в этом направлении», — сказал чиновник.

По словам издания, в правительстве идёт «очень активная дискуссия о том, где провести черту» в отношении отдельных спортсменов. При этом министрам всё ещё неясно, как не дать Владимиру Путину получить положительный пиар, не наказывая несправедливо лиц с российским гражданством. В правительстве также признают, что принуждение спортсменов публично осуждать Путина может подвергнуть их опасности по возвращении домой. «По этому поводу идёт очень оживлённая международная дискуссия», — сказал один правительственный источник.