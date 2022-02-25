Guardian: «Формула-1» отменила Гран-при России из-за событий на Украине

17:35 Przeglad Sportowy: Польша, Швеция и Чехия требуют исключить Россию из отбора ЧМ-2022 Сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить команду России из стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

17:29 Постпред США при ООН: американские военные не будут действовать в воздухе над Украиной Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в эфире телеканала CNN, что американские военные не будут действовать в воздухе над Украиной.

17:20 Басурин: в ходе операции в Донецкой области захвачены образцы иностранного вооружения Украинская армия, оставляя свои позиции в Донбассе, бросает оружие производства стран Запада.

17:16 «Монако» пропустил на 93-й минуте и проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1 «Монако» потерпел поражение от «Реймса» в матче 26-го тура французской футбольной Лиги 1.

17:16 Песков подтвердил, что переговоры России и Украины пройдут в Гомельской области Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры российской и украинской сторон пройдут в Гомельской области.

17:15 Словакия направит на Украину системы ПВО и противотанковые снаряды Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что кабмин страны принял решение об отправке на Украину систем ПВО и противотанковых снарядов.

17:14 Юрист — о решении по сборной России: ФИФА может не последовать регламенту Спортивный юрист Артём Пацев высказался по ситуации с отказом сборных Польши, Чехии и Швеции играть с командой России в квалификационном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.

17:04 В Киеве опровергли участие замглавы МИД Украины Точицкого в переговорах с Россией Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко опроверг данные в СМИ, что украинскую делегацию на переговорах с Россией будет представлять замглавы МИД Николай Точицкий.

17:01 Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем на этапе КМ в Лахти Россиянин Алексей Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

16:58 Минобороны России: националисты убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке Заградотряды националистов убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявили в Минобороны России.

16:53 В Минобороны России заявили о применении солдатами ВСУ боеприпасов с фосфором Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные начали массово применять боеприпасы, начинённые фосфором.

16:47 Офис Зеленского: переговоры с Россией состоятся на границе, в районе реки Припять Переговоры Украины и России состоятся на белорусско-украинской границе, в районе реки Припять.

16:43 В Берлине более 100 тысяч человек участвуют в протестах против спецоперации в Донбассе В Берлине в демонстрациях против военной спецоперации в Донбассе участвуют более 100 тыс. человек.

16:40 Глава ЛНР Пасечник: ВСУ начинают использовать более серьёзное высокоточное оружие Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ВСУ начинают использовать более серьёзное высокоточное оружие.

16:37 СБР оспорит в CAS решение о нейтральном статусе биатлонистов В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что готовы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить российских спортсменов национальной принадлежности на соревнованиях.

16:33 G7 создаст трансатлантическую группу по контролю за санкциями против России Страны G7 планируют создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против России.

16:31 Мединский: делегация России выезжает в Гомельскую область на переговоры с Украиной Делегация России выезжает в Гомельскую область для проведения переговоров с украинской стороной.

16:27 Германия выделит Украине ещё €15 млн помощи Германия выделяет дополнительно €5 млн для Украины по линии ООН и €10 млн по линии Международного комитета Красного Креста.

16:19 В Минобороны Белоруссии заявили, что ВС республики не участвуют в операции в Донбассе Вооружённые силы Белоруссии не принимают участия в спецоперации в Донбассе. Об этом заявил помощник министра обороны по идеологической работе ВС республики Леонид Касинский.

16:16 Винер-Усманова высказалась о запрете использовать флаг России на соревнованиях FIG Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала запрет на использование российского флага на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

16:16 Канцлер Австрии заявил о намерении закрыть воздушное пространство для российских самолётов Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о намерении закрыть воздушное пространство страны для российских самолётов с 17:00 мск.

16:14 Путин проводит переговоры с Шойгу и Герасимовым по ситуации на Украине Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым по ситуации на Украине.

16:13 Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны cтраны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

16:01 Мединский: Россия готова к переговорам с Украиной в любое время для достижения мира Россия готова проводить переговоры с Украиной в любое время для достижения мира. Об этом заявил глава российской официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский.

16:01 Франция закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что страна с 27 февраля закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов и авиакомпаний.

16:00 Кадыров заявил, что настало время принимать конкретное решение по ситуации на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что настало время принимать конкретное решение по ситуации на Украине, и призвал начать крупномасштабное наступление по всем направлениям.

15:59 Лыжница Бекишева завоевала бронзу в спринте юниорского ЧМ в Норвегии Россиянка Елизавета Бекишева завоевала бронзовую медаль в спринте свободным стилем на чемпионате мира среди юниоров по лыжным гонкам в Люгне (Норвегия).

15:58 Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на Украине Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов таких российских средств массовой информации, как РБК, «Звезда» и Sputnik.

15:56 В ДНР заявили о взятии под контроль 15 населённых пунктов Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о взятии под контроль 15 населённых пунктов, которые ранее контролировались ВСУ.

15:53 Лукашенко после разговора с Зеленским попросил Путина перенести время переговоров Президент Белоруссии Александр Лукашенко после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил его не отзывать российскую делегацию для переговоров с Украиной.

15:48 В рижском «Динамо» назвали дискриминацией возможный недопуск россиян к соревнованиям Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказался о требованиях не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

15:46 Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан, выступая по Чешскому телевидению, заявил, что страна предложит другим государствам — членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам.

15:40 Явка на референдуме в Белоруссии на 14:00 составила 61,91% Явка на референдуме по Конституции в Белоруссии на 14:00 составила 61,91%, сообщил глава ЦИК страны Игорь Карпенко.

15:36 Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области Делегация Украины едет на переговоры с российской стороной в белорусский Гомель. Об этом сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского.

15:25 Матвеева: Непряевой по силам выиграть Большой хрустальный глобус Вице-чемпионка мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева прокомментировала серебряную медаль Натальи Непряевой в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

15:22 В Минске подтвердили телефонный разговор Лукашенко с Зеленским Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

15:15 Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России.

15:09 МИД России: Украина сама определит уровень своей делегации для переговоров Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что украинская сторона должна самостоятельно определять, на каком уровне и в каком составе будет представлена на переговорах с Россией.

15:05 Глава ДНР Пушилин: суд над украинскими военными преступниками может пройти в Минске Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что местом проведения суда над украинскими военными преступниками может стать Минск.

15:04 Сборная России по дзюдо не полетела в Польшу из-за закрытия воздушного пространства Вице-президент Федерации дзюдо России (ФДР) Тамерлан Тменов сообщил, что мужская и женская сборные России не примут участия в Открытом турнире Европы в Польше.

15:02 Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию на Украине.

14:59 Аналитик Оленченко отреагировал на иск Украины в Международный суд ООН против России Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

14:57 ТАСС: Росавиация обязала авиакомпании согласовывать отмену рейсов в Калининград Росавиация обязала авиакомпании согласовывать отмену рейсов в Калининград с российскими авиавластями.

14:56 Лукашенко заявил об отсутствии белорусских солдат на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Украины белорусских солдат нет.

14:48 Украине засчитали поражение за отказ от встречи с Россией на этапе КМ по фехтованию Сборная Украины по фехтованию на рапирах получила техническое поражение за отказ встречаться с командой России на этапе Кубка мира в Каире.

14:45 Зеленский провёл телефонные переговоры с Лукашенко Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

14:36 Италия закрывает воздушное пространство для российских самолётов Италия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров.

14:36 В Японии заявили о намерении ввести санкции против Путина Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония намерена ввести санкции против президента России Владимира Путина.

14:36 Непряева стала второй в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.