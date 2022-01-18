Euronews: депортированного из Австралии Джоковича встретили в Белграде как героя

15:07 В Москве продлён удалённый режим работы для 30% сотрудников из-за «омикрона» Мэр Москвы Сергея Собянин продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

15:07 Агент рассказал, когда пройдёт операция вратаря «Байера» Лунёва Вратарь леверкузенского «Байера» и сборной России по футболу Андрей Лунёв будет прооперирован 18 января в Кёльне.

15:03 В Удмуртии выявили 209 случаев COVID-19 за сутки В Удмуртии выявили 209 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 340 жителей региона.

15:02 Лавров и глава МИД ФРГ на переговорах затронули проблемы в работе RT DE Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии.

15:00 Вице-премьер Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 67 регионах России Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 67 российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

14:59 Песков прокомментировал сообщения о возможных поставках ПЗРК на Украину Информация о якобы имеющих место быть поставках на Украину вооружений, включая ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

14:57 Мишустин призвал перевести часть сотрудников на удалённый режим работы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

14:53 Собянин: «омикрон» уже доминирует в Москве и Подмосковье Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что штамм «омикрон» уже доминирует в Москве и Подмосковье.

14:52 Назарбаев заявил об отсутствии противостояния в элите Казахстана Первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил об отсутствии конфликта и противостояния в элите республики.

14:52 Аналитики высказались о назначении Роберты Метсолы на пост председателя Европарламента Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что первый вице-спикер Европарламента Роберта Метсола в ходе голосования избрана на пост председателя ЕП.

14:50 Житель Нижнего Новгорода выбросил жену с балкона четвёртого этажа Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в попытке убийства своей жены, которую он сбросил с четвёртого этажа.

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