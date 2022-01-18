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Euronews: депортированного из Австралии Джоковича встретили в Белграде как героя
Отстранённый от участия в Открытом чемпионате Австралии Новак Джокович вернулся в Сербию, где поклонники встречали его с флагами как национального героя. Теперь всех волнует вопрос о том, что произойдёт с первой ракеткой мира на следующих соревнованиях, поскольку многие чемпионаты сейчас допускают участие лишь полностью привитых спортсменов, передаёт Euronews.

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Белград из Австралии. Скандал с медотводом от вакцинации закончился депортацией — и Открытый чемпионат Австралии по теннису стартовал без первой ракетки мира. В ближайшие дни спортсмен не планирует делать публичных заявлений. 

Накануне на фасаде самого высокого здания Белграда в течение часа высвечивались слова поддержки в адрес Джоковича. В аэропорту его как национального героя встречали поклонники с флагами Сербии. 

БОЛЕЛЬЩИЦА: Мне очень жаль, что Новак попал в такую ситуацию. Надеюсь, что он сможет принять участие в других турнирах Большого шлема — например, Ролан Гаррос. Мы его очень любим и хотим зарядить его позитивной энергией! 

БОЛЕЛЬЩИК: Не знаю,что он будет делать дальше. Надеюсь, что он найдёт возможность играть на других соревнованиях  — и что в вопросе вакцинации ему будет предоставлена свобода выбора. 

БОЛЕЛЬЩИКИ: Новак! Новак! 

БОЯН БРКИЧ, корреспондент Euronews: Процесс неприятностей постепенно закончился. И сегодня сербское общество больше всего интересуют две вещи. Первое — дальнейшие действия Джоковича: останется ли он в Сербии и продолжит тренировки, либо поедет в Испанию? Второй вопрос — что будет происходить на следующих соревнованиях? Мы уже знаем, что организаторы Ролан Гаррос планируют исключить участие невакцинированных спортсменов. Поэтому все хотят знать, какие ещё проблемы ждут Новака.

Боян Бркич, Белград, Euronews.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.


 

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Euronews Франция Европа
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