Euronews: депортированного из Австралии Джоковича встретили в Белграде как героя

15:07
В Москве продлён удалённый режим работы для 30% сотрудников из-за «омикрона»
Мэр Москвы Сергея Собянин продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
15:07
Агент рассказал, когда пройдёт операция вратаря «Байера» Лунёва
Вратарь леверкузенского «Байера» и сборной России по футболу Андрей Лунёв будет прооперирован 18 января в Кёльне.
15:03
В Удмуртии выявили 209 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 209 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 340 жителей региона.
15:02
Лавров и глава МИД ФРГ на переговорах затронули проблемы в работе RT DE
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии.
15:00
Вице-премьер Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 67 регионах России
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 67 российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
14:59
Песков прокомментировал сообщения о возможных поставках ПЗРК на Украину
Информация о якобы имеющих место быть поставках на Украину вооружений, включая ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
14:57
Мишустин призвал перевести часть сотрудников на удалённый режим работы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.
14:53
Собянин: «омикрон» уже доминирует в Москве и Подмосковье
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что штамм «омикрон» уже доминирует в Москве и Подмосковье.
14:52
Назарбаев заявил об отсутствии противостояния в элите Казахстана
Первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил об отсутствии конфликта и противостояния в элите республики.
14:52
Аналитики высказались о назначении Роберты Метсолы на пост председателя Европарламента
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что первый вице-спикер Европарламента Роберта Метсола в ходе голосования избрана на пост председателя ЕП.
14:50
Житель Нижнего Новгорода выбросил жену с балкона четвёртого этажа
Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в попытке убийства своей жены, которую он сбросил с четвёртого этажа.
14:47
Кафельников не считает Кирьоса серьёзным соперником для Медведева
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева обыграть австралийца Ника Кирьоса во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
14:46
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9%. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
14:41
Премьер Мишустин заявил о выделении ещё 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти страны дополнительно выделят 5 млрд руб. на закупку лекарств от коронавируса.
14:40
Собянин: число госпитализаций с COVID-19 в Москве практически не растёт
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил, что, несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса, число госпитализаций в столице за последнее время практически не растёт.
14:36
Вице-премьер Голикова заявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до семи дней
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней.
14:34
Мишустин заявил о стремительном распространении «омикрона» по всему миру
Новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется по всему миру, российские власти обеспокоены появлением этого вида инфекции в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
14:34
Голикова: 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на дельта-штамм
Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на штамм «дельта».
14:34
Губерниев раскритиковал Тюкавина за желание подписать пожизненный контракт с «Динамо»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление форварда «Динамо» Константина Тюкавина о готовности подписать пожизненный контракт с московским клубом.
14:29
Назарбаев заявил, что находится в Нур-Султане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в настоящее время находится в столице республики.
14:25
Алла Сурикова заявила, что её выписывают из больницы
Режиссёр, народная артистка России Алла Сурикова заявила, что её выписывают из больницы.
14:24
В России подтверждено 1682 случая «омикрона»
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявила, что в России подтверждено 1682 случая «омикрона».
14:24
Мишустин заявил о создании рабочей группы по взаимодействию с регионами по коронавирусу
В России создана специальная рабочая группа по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса.
14:20
Sport24: Мелкадзе продолжит карьеру в «Сочи»
Полузащитник московского «Спартака» Георгий Мелкадзе в ближайшее время может подписать контракт с ФК «Сочи».
14:20
Иеромонах-реаниматолог Сеньчуков высказался о возможных рисках при купании на Крещение
Иеромонах-реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков) высказался о возможных рисках при купании в проруби на Крещение.
14:17
Назарбаев в обращении призвал поддержать программу президента Казахстана Токаева
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в видеообращении заявил о необходимости поддержать программу реформ действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева.
14:16
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесён из-за эпидситуации
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 заявил, что Российский инвестиционный форум в Сочи перенесён из-за эпидситуации.
14:09
Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
14:08
Песков: если Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то это будет в Подмосковье
Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
14:08
Песков призвал не основываться на спекуляциях в СМИ об угрозах санкций против банков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не основываться на неподтверждённых спекуляциях в СМИ об угрозах санкций против российских банков.
14:07
Медведев включил себя в число фаворитов Australian Open
Вторая ракетка мира Даниил Медведев назвал главных фаворитов нынешнего Открытого чемпионата Австралии.
13:54
Минздрав России утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса
Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции.
13:53
Экс-чемпион UFC Сехудо выразил желание провести бой с Яном
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо заявил, что с лёгкостью одержал бы победу над временным чемпионом в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
13:50
Алана: Мамаев меня везде заблокировал и называет дьяволом
Бывшая жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева, Алана, рассказала об отношениях с ним.
13:45
Мать россиянина Дудникова рассказала об условиях его содержания в белорусском СИЗО
Юлия Дудникова, мать россиянина Егора Дудникова, которого минский суд приговорил к 11 годам колонии, рассказала RT об условиях его содержания после перевода в СИЗО Могилёва.
13:45
Медведев во втором круге Australian Open сыграет с Кирьосом
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
13:42
Песков: подготовка к посланию президента Путина парламенту ведётся
Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведётся, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:37
Захарова заявила о штатной работе посольства и генконсульства России на Украине
Загранучреждения России на Украине работают штатно, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
13:35
Тарпищев: по качеству игры Сафиуллин должен был победить Молчана
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open.
13:33
Политолог Почта поддержал заявление Володина о стремлении НАТО «оккупировать» Украину
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Государственной думы России Вячеслава Володина о том, что Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину.
13:30
Песков: никаких локдаунов в масштабах всей России не обсуждается
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких локдаунов на фоне ситуации с коронавирусом в масштабах всей России не обсуждается.
13:27
Фомин: мечтаю вернуться в Катар в качестве игрока сборной России
Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал о желании сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
13:22
Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером
Новичок московского ЦСКА Хесус Медина определился с игровым номером в новой команде.
13:21
Захарова: российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы.
13:15
Роберта Метсола избрана на пост председателя Европарламента
Первый вице-спикер Европарламента Роберта Метсола в ходе голосования избрана на пост председателя ЕП.
13:15
ТАСС: в Москве по запросу Интерпола задержан гражданин Норвегии
В отеле в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов по запросу Интерпола задержали гражданина Норвегии, разыскиваемого за мошенничество и неуплату налогов.
13:13
Nettavisen: норвежские гандболисты отказались лететь одним самолётом со сборной России
Сборная Норвегии по гандболу отказалась от перелёта одним рейсом вместе с командой России.
13:13
Госдума рассказала о льготах, про которые россияне могли не знать
Госдума рассказала о льготах, про которые россияне могли не знать.
13:11
Кирьяков: для Миранчука играть в «Дженоа» лучше, чем протирать лавку в «Аталанте»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».
13:08
Лукашенко увидел спасение от украинского сценария в опоре на Конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повторения в стране событий, произошедших на Украине, можно избежать, если в основе любых изменений будет лежать Конституция.