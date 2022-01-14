LCI Оригинал

LCI: «у этой истории нет конца» — правительство Австралии вновь аннулировало визу Джоковича

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук в пятницу повторно аннулировал визу сербского теннисиста Новака Джоковича, адвокаты которого ранее сумели оспорить аналогичное решение властей в суде, передаёт LCI. Как подчёркивается в материале издания, хотя юристы первой ракетки мира рассчитывают вновь обратиться в апелляционный суд, на этот раз участие теннисиста в стартующем уже 17 января Открытом чемпионате Австралии оказалось под вопросом.
LCI: «у этой истории нет конца» — правительство Австралии вновь аннулировало визу Джоковича
AP

Власти Австралии, которые «подняли было на смех» после того, как их решение аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича отменил суд, «не дрогнули»: министр иммиграции страны Алекс Хоук в пятницу 14 января вновь запретил сербскому теннисисту въезд на австралийскую территорию, пишет сайт французского телеканала LCI. 

«Применив полномочия, дарованные мне в соответствии с пунктом 3 статьи 133C закона «О миграции», я сегодня аннулировал визу господина Новака Джоковича по соображениям обеспечения здравоохранения и правопорядка, руководствуясь тем, что принять такую меру было в интересах общества», — цитирует канал официальное заявление Хоука, опубликованное австралийской прессой.  

«Решение я принял после того, как тщательно изучил всю информацию, предоставленную мне министром внутренних дел, Пограничной службой Австралии, а также самим господином Джоковичем, — также заявил чиновник. — Правительство Скотта Моррисона твёрдо намерено оберегать границы Австралии, в том числе и в плане противодействия пандемии коронавируса». По данным LCI, Хоук также уточнил, что Джоковичу, который девять раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии по теннису и до повторного аннулирования визы значился в качестве одного из участников очередного турнира, также грозит трёхлетний запрет на въезд в страну.  

Как отмечает корреспондент LCI, сомнений в том, что власти Австралии пойдут на такой шаг после «освобождения» первой ракетки мира четыре дня назад, практически не было: ранее в пятницу «твёрдые намерения» правительства уже подчеркнул другой его член — глава Минфина Саймон Бирмингем, заявивший, что кабинет министров планирует и дальше обеспечивать соблюдение введённого ранее запрета на въезд в страну для невакцинированных лиц. «Эта политика не изменилась, и мы будем и впредь её неукоснительно придерживаться», — сообщил чиновник в эфире австралийского телевидения. 

Впрочем, для Джоковича «ещё не всё потеряно» — чтобы теннисист всё-таки смог поучаствовать в Открытом чемпионате Австралии и попытаться установить абсолютный рекорд, завоевав 21-й для себя титул турнира Большого шлема, его юристы немедленно подадут апелляцию на решение правительства, рассчитывая на рассмотрение дела в ускоренном порядке, пишет журналист LCI. В случае если апелляционная инстанция на это согласится, заседание пройдёт в воскресенье 16 января — то есть накануне первого матча Джоковича в рамках турнира, в котором он должен сойтись со своим соотечественником Миомиром Кечмановичем. По информации LCI, дело сербского теннисиста вернётся к судье Этони Келли, который уже встал на сторону Джоковича, но затем будет направлено уже в Федеральный суд Австралии. 

Дожидаться рассмотрения апелляции сербского теннисиста, вероятно, отправят в миграционный центр — причём власти Австралии могут решить вернуть его в тот же отель для беженцев, где он уже содержался после того, как его визу аннулировали в первый раз, сообщает LCI. «У этой истории нет конца», — констатирует журналист канала. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
LCI Франция Европа
теги
Австралия виза коронавирус спорт теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров