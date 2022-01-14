LCI: «у этой истории нет конца» — правительство Австралии вновь аннулировало визу Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук в пятницу повторно аннулировал визу сербского теннисиста Новака Джоковича, адвокаты которого ранее сумели оспорить аналогичное решение властей в суде, передаёт LCI. Как подчёркивается в материале издания, хотя юристы первой ракетки мира рассчитывают вновь обратиться в апелляционный суд, на этот раз участие теннисиста в стартующем уже 17 января Открытом чемпионате Австралии оказалось под вопросом.

Власти Австралии, которые «подняли было на смех» после того, как их решение аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича отменил суд, «не дрогнули»: министр иммиграции страны Алекс Хоук в пятницу 14 января вновь запретил сербскому теннисисту въезд на австралийскую территорию, пишет сайт французского телеканала LCI.



«Применив полномочия, дарованные мне в соответствии с пунктом 3 статьи 133C закона «О миграции», я сегодня аннулировал визу господина Новака Джоковича по соображениям обеспечения здравоохранения и правопорядка, руководствуясь тем, что принять такую меру было в интересах общества», — цитирует канал официальное заявление Хоука, опубликованное австралийской прессой.



«Решение я принял после того, как тщательно изучил всю информацию, предоставленную мне министром внутренних дел, Пограничной службой Австралии, а также самим господином Джоковичем, — также заявил чиновник. — Правительство Скотта Моррисона твёрдо намерено оберегать границы Австралии, в том числе и в плане противодействия пандемии коронавируса». По данным LCI, Хоук также уточнил, что Джоковичу, который девять раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии по теннису и до повторного аннулирования визы значился в качестве одного из участников очередного турнира, также грозит трёхлетний запрет на въезд в страну.



Как отмечает корреспондент LCI, сомнений в том, что власти Австралии пойдут на такой шаг после «освобождения» первой ракетки мира четыре дня назад, практически не было: ранее в пятницу «твёрдые намерения» правительства уже подчеркнул другой его член — глава Минфина Саймон Бирмингем, заявивший, что кабинет министров планирует и дальше обеспечивать соблюдение введённого ранее запрета на въезд в страну для невакцинированных лиц. «Эта политика не изменилась, и мы будем и впредь её неукоснительно придерживаться», — сообщил чиновник в эфире австралийского телевидения.



Впрочем, для Джоковича «ещё не всё потеряно» — чтобы теннисист всё-таки смог поучаствовать в Открытом чемпионате Австралии и попытаться установить абсолютный рекорд, завоевав 21-й для себя титул турнира Большого шлема, его юристы немедленно подадут апелляцию на решение правительства, рассчитывая на рассмотрение дела в ускоренном порядке, пишет журналист LCI. В случае если апелляционная инстанция на это согласится, заседание пройдёт в воскресенье 16 января — то есть накануне первого матча Джоковича в рамках турнира, в котором он должен сойтись со своим соотечественником Миомиром Кечмановичем. По информации LCI, дело сербского теннисиста вернётся к судье Этони Келли, который уже встал на сторону Джоковича, но затем будет направлено уже в Федеральный суд Австралии.



Дожидаться рассмотрения апелляции сербского теннисиста, вероятно, отправят в миграционный центр — причём власти Австралии могут решить вернуть его в тот же отель для беженцев, где он уже содержался после того, как его визу аннулировали в первый раз, сообщает LCI. «У этой истории нет конца», — констатирует журналист канала.